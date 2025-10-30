הגרמ"ה הירש ( צילום: באדיבות )

מנהיג הישיבות הגאון רבי משה הלל הירש, דיבר אמש (רביעי) על עצרת המיליון ונתן הנחיות - ואף תועד באופן חריג, אך אם חשבתם שהביטאון הליטאי 'יתד נאמן', ייתן את הבמה לדברי המנהיג של הציבור שלו, התשובה מאכזבת ביותר ולמרבה הצער, כך אומרים היום אברכים רבים ל'כיכר השבת': "הפוליטיקה הזולה ניצחה, הביטאון איבד זכות קיום".

בסרטון חריג שפורסם אמש מביתו (ולא מחדרו בישיבה, שם בדרך כלל הוא מקבל קהל. ח"ש) ראש הישיבה יצא מגדרו והורה כי חובה להגיע לעצרת מרחוק גם במסירות נפש. ראש הישיבה הוסיף בחריפות: "הממשלה תבין שאי אפשר להמשיך ככה! כעת אנחנו מתפללים אבל אם זה לא יצליח, יש עוד דרכים". בהתייחסו למטרת העצרת, הסביר הגרמ"ה הירש: "המטרה היא דבר ראשון לבקש מהקב"ה, כל כלל ישראל יחד - וזה בוודאי יכול להשפיע למעלה, זה דבר ראשון. דבר שני זה שהממשלה תבין שאנחנו ביחד חושבים שבשום אופן זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו עושים תפילה, אבל יבינו שאחרי תפילה - אם התפילה לא תועיל - יש עוד דרכים. פיצוי של מאות אלפי ש"ח: זו הדרישה של מטה החטופים מהגרש"ב סורוצקין חנני ברייטקופף | 10:26 "יצא מוקדם כדי לזרז את הציבור" | הגרמ"ה הירש עושה את דרכו לירושלים • תיעוד חנני ברייטקופף | 10:03 "ולמעשה מוכרח וחשוב שכל אחד ואחד יבוא במסירות נפש. כי אם חס ושלום לא יהיה במאה אחוז, ממש משהו מיוחד מיוחד, זה יהיה חילול השם. זה קיום התורה. כל אחד ואחד, כל אברך וכל בחור, צריך לבוא מרחוק רחוק, להגיע במסירות נפש".

דבריו של הגאון הרב משה הלל הירש, אמש ( צילום: באדיבות )

דבריו החריגים של הגרמ"ה הירש, היו אמורים מטבע הדברים להתפרסם בראש השער של הביטאון הליטאי, כדי לעודד את הציבור להגיע ולהשתתף בעצרת - גם במסירות נפש, כלשונו של ראש הישיבה.

אך מי שהבחין ושם לב, ראה ששעתיים אחרי הפרסום של הסרטון גם כאן ב'כיכר השבת', החליטו אנשי הבית של רעו להנהגה, הגאון רבי דב לנדו, להוציא מראש הישיבה גם סרטון ובו הדרכות לקראת העצרת.

מטבע הדברים, וכפי שהורגלנו עד היום, דבריהם של גדולי ישראל, שניהם, היו צריכים להתפרסם היום בשער של יתד נאמן, אך המציאות היא שביתד נאמן, הנשלט על ידי אנשי ביתו של הגר"ד לנדו, פרסמו רק את דבריו של הגר"ד לנדו ולא את דבריו של הגרמ"ה הירש, ממנו כאמור הם התעלמו לגמרי.

עולם הישיבות שפתח הבוקר את 'יתד נאמן' וציפה לראות את דברי מנהיגו, התאכזב לראות את הצנזורה ובשעות האחרונות מערכת 'כיכר השבת', מקבלת מאות פניות של זעם על הצנזורה החמורה לדבריו של גדול בישראל.

אברך חשוב אומר הבוקר ל'כיכר השבת': "למרבה הצער, למרות שהעצרת הזו אמורה להיות מאחדת, יש מי שמנסה לפלג ולפרד בתוכנו פנימה, זה כואב שיש לנו עסק עם עסקנים שלא מכבדים את גדולי ישראל".

ר"מ באחת הישיבות החשובות אומר ל'כיכר השבת': "חשבנו שיניחו לפחות היום את הפוליטיקה הזולה והמכוערת, אך למרבה הצער התבדנו ושוב יש אנשים שמנסים לפלג, לא יודע מי הם אבל כואב לנו הלב".

אברך נוסף אומר ל'כיכר השבת': "קרבות העסקנים בחצרות היו תמיד, אבל אף פעם לא הדרדרנו לרמה נמוכה כל כך, להתעלם מדבריו של גדול בישראל? איך זה ייתכן?".

במקביל החלה התארגנות מחאה נגד הביטאון, ותלמידי ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, החליטו לא לשתוק הפעם והוציאו מהבוקר עשרות אלפי מיילים לציבור בני התורה, ובו הם מספרים את הסיפור ומבטיחים לא לשתוק.

המייל שנשלח הבוקר לעשרות כתובות

מוקדם יותר השבוע נחשף ב"כיכר השבת", מה שקרה מאחורי הקלעים ואת גדולי הרבנים שעדיין מתנגדים לעצרת.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מיד לאחר שעצרו את הבחור, הרב סורוצקין ששהה באותה עת במסע גיוס כספים בארצות הברית, פתח חפ"ק מיוחד, כדי לבדוק איך לפעול. הטלפון הראשון היה להגרמ"ה הירש, שהדריך אותו איך לפעול ואז גם הוחלט על פתיחת הזמן של ישיבת עטרת שלמה מול חומות כלא 10.

הרב סורוצקין שהבין מיד את האירוע ולאן זה יכול להתפתח, קיים לאחר מכן עוד מספר שיחות עם הרב הירש והוא התחיל ללחוץ שיש לקיים את העצרת המדוברת בזמן הקרוב, כי מבחינתו מדובר בחציית קו.

כעבור מספר שעות הגרמ"ה הירש אכן השתכנע והחליט ללכת על המהלך של העצרת, ואנשי ביתו החלו להרים טלפונים לכל הנציגויות החרדיות, כדי לתאם מהלכים ובמקביל, הגרמ"ה הירש ניסה לתפוס את ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ששהה באותו זמן במסע קרן עולם התורה בארצות הברית.

כעבור זמן לא רב, שוחחו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו, והגר"ד לנדו שנתן אישור עקרוני, היה מסופק עדיין האם זה באמת הזמן.

גורם בכיר שהיה מעורה בשיחות, מספר ל'כיכר השבת': "הגר"ד לנדו ואנשי ביתו היו נגד העצרת, המתיחות בין הבית של הרב לנדו לגרש"ב סורוצקין היא ידועה, והם לא הסכימו 'לפרגן' לו את העצרת ולכן ניסו תחילה לעשות מהלכים לסנדל את זה, תחילה יצאו הודעות בשם בועז ביסמוט שיש התקדמות בחוק, לאחר מכן היו שפעלו למנוע את אישור המשטרה ועוד, העיקר שלא תהיה עצרת".

לדברי אותו גורם בכיר: "רק ביום ראשון, כאשר ביתו של הגר"ד לנדו ומי שמכונים 'אנשי יתד נאמן', הבינו כי במידה והם לא ישתלטו על העצרת, הגרש"ב סורוצקין יארגן את העצרת בעצמו, בשיתוף פעולה מלא עם ש"ס, רוב הציבור הליטאי וחלק ניכר של הציבור החסידי, הם הבינו שהם חייבים לשלוט על הנרטיב ולהשתלט על ארגון העצרת".

גורם אחר שהיה מעורב עד דק בנושא מספר ל'כיכר השבת': "תבינו את גודל ההזייה, העצרת הייתה אמורה להתקיים לפני חצי שנה כבר אם לא יותר, הסיבה היחידה והאמיתית שהיא מתקיימת, זה רק בגלל שלא רצו לתת קרדיט לר' שלום בער, למרות שאף אחד לא מבין מה יש עכשיו לצאת לעצרת ולבזבז את התחמושת העיקרית שיש לנו כציבור חרדי".

עוד הוא מוסיף: "כל העצרת הזו, משרתת את הנרטיב של הפלג הירושלמי, שכבר עכשיו הופך את העצרת לעצרת נגד חוק הגיוס וזה ממש לא נכון, הרי רוב ככל משתתפי העצרת, הם בעד חוק הגיוס המוצע כעת, ההקצנה המיותרת הזו, שעד תפגע בניסוחים הסופיים של החוק, לא משרתת לא את הציבור הליטאי, לא את החסידי וכמובן לא את הספרדי, אבל מה? העיקר שהעסקנים שמנסים להשתלט על הנהגת הדור, מפחדים שאולי יש ראש ישיבה שישתלט על הקרדיט, זה המצב של הדור שלנו והציבור חייב לדעת את זה".

בכיר ספרדי הקשור לש"ס מספר ל'כיכר השבת': "הזעם של הרבנים אצלנו גדול ביותר, עד היום, עצרו רק בחור ספרדים וזה לא עניין את אף אחד, מלבד אולי הגעה יחצנת לכלא 10, פתאום שעוצרים בחור מישיבה אשכנזית, כולם מתעוררים, איפה הכבוד שלנו?".