האם מברכים 'המוציא' על 5 סופגניות? למה אסור להדליק נרות חנוכה בחדר המלון (וזה לא רק בגלל גלאי העשן)? חייל עם פנס בשטח - האם מברך? ומהי הסגולה הנדירה עם בגדי הילדים? | הגאון הרב גדעון בן משה, הרב איתי בן אהרון ומאיר גיא פיניאן במשדר "ימי בינה" חגיגי לחנוכה בהגשת יוסי עבדו עם ההלכות, הסגולות, הקמעות - וכל מה שלא ידעתם • צפו בתוכנית (חנוכה)
עשרות אלפים מתכוננים לעלות בימי החנוכה לאתרי קברי המכבים השונים הפזורים ביער בן שמן | בראש האתרים ניצב מאקם שייח' ערבאווי, המזוהה כ"קבר מתתיהו" הכהן הגדול | ישראל שפירא ביקר במקום וחזר עם רשמים | ביקור מצולם (חרדים)
במעמד חם ומרומם נפגש אמש איש הביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין, עם הגאון הרב יגאל כהן, במהלך הפגישה שיתף רובשקין מתובנותיו בעבודת ה', והרב כהן חיזקו להמשיך לדרבן את כל העולם כולו להאמין ולבטוח בבורא עולם | צפו בתיעוד (חרדים)
הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני, שוחח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בעקבות הפיגוע הקשה: "גם בתוך הכאב הקשה, הוכחנו לאורך השנים שאיש אינו יכול לשבור אותנו" | הרצוג: ״העם היהודי לעולם אינו מוותר" | צפו בשיחות המלאות של הנשיא עם מנהיגי הקהילה (בעולם)
רגעים של קדושה במלבורן • הגאון רבי שלמה כהן קאהן, גאב"ד הקהילה והדמות הרבנית הבכירה באוסטרליה, הדליק נר ראשון של חנוכה שעה קצרה לאחר פיגוע הדמים בסידני • במהלך המעמד העתיר הרב ובני קהילתו לרפואת הפצועים • צפו בתיעוד (חרדים)
ממריאים ביום נוחתים בבוקר – ונראה שפספסתם את המצווה? סוגיית הטסים בחנוכה והשוהים בבתי חולים או רכבות הפכה למאתגרת, במיוחד כשהדלקת אש אסורה. הכירו את הפתרון החשמלי שמחזיר את מצוות נר חנוכה גם למקומות שאינם בית (חרדים)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת כריתות מדף י' עד דף י"ז | צפו בשיעור (יהדות)
תנועת 'אחוות תורה' משיקה את מיזם "דף הבית" - פרויקט ייחודי לימי החנוכה המבקש להפוך את רגעי הדלקת הנרות לזמן איכות משפחתי • כל משפחה מקבלת כרטיסייה יומית עם תוכן קצר ומשחק מגבש • וגם: חופשה משפחתית, סיורים ופרסים יקרי ערך למצטרפים
במעמד בראשות רבני מנהיגי הישוב הישן בירושלים, הוענק לשלושת האברכים המוגדרים כ'עריקים, נעצרו ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי לתקופת זמן ניכרת, סך של 1,000 שקלים מענק במזומן, על כל יום שישבו במעצר בכלא הצבאי |צפו תיעוד מהאירוע (חרדים)
במעמד רב רושם התכנסו כלל גבאי בתי הכנסיות מהעיר אשקלון | המעמד נפתח ביריד גדול של מוצרים לבתי כנסת, ולאחמ"כ התכנסו הגבאים באולם לשמיעת רעיונות וטיפים חשובים לניהול יעיל של בית הכנסת בכל התחומים | במרכז המעמד נשא דברים הגאון הרב יצחק ברדא, רו"מ יצחק ירנן שדיבר על מעלתם של הגבאים ואמר כי רק הקב"ה יכול לשלם את שכרם על כל פועלם | בסיום המעמד קיבל כל גבאי חבילת הוקרה שכללה חנוכיה מפוארת עם נרות שמן זית מוכנים להדלקה וסט חומשים עם מפרשים לבית הכנסת (חרדים)
