כְּדֵי לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל עַל יְדֵי כֹּהֲנֶיךָ | האור האיר בגבעת סלבודקה: צפו בתיעוד מהדלקת הנרות ע"י מנהיגי הדור עם רדת הלילה, העלו ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והגאון רבי משה הלל הירש, את אבוקת האור בנר ראשון של חנוכה, מתוך התלהבות דקדושה כשהמוני תלמידים מסובבים אותם כחומה לחזות בנועם זיו עבודתם (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:27