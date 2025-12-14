בימים אלו משיקה תנועת 'אחוות תורה' את מיזם החנוכה החדש - "דף הבית". המיזם נולד מתוך רצון לחזק את החיבור המשפחתי ולהעניק להורים ולילדים תוכן ערכי ומשמעותי ליצירת רגעי איכות אמיתיים סביב נרות החנוכה, דווקא בתוך שגרת החיים העמוסה.

המיזם נוצר מתוך מענה לצורך ממשי בקרב ציבור רחב לתוכן רלוונטי, מציאותי וערכי. צורך זה מוביל את אחוות תורה, אשר חרטה על דגלה את הסיסמה "תורת חיים הלכה למעשה", לפעול גם בזירה הזו על מנת ליצור תוכן כזה.

הרעיון העומד מאחורי המיזם הוא קריאה לציבור "לקבוע עיתים למשפחה", בדומה למושג השגור של "קביעת עיתים לתורה". ב'אחוות תורה' מבקשים להטמיע את ההבנה כי החיבור הביתי, השיח בין ההורים לילדים והאווירה המשפחתית, הם יסודות קיומיים בבניית הבית היהודי.

ישראל שילה, סמנכ"ל חינוך ואסטרטגיה באחוות תורה, מסביר: "אנחנו מבינים שלפעמים הרצון קיים, אבל הכלים חסרים. המטרה שלנו ב'דף הבית' היא לייצר פלטפורמה ששמה את הבית במרכז. אנחנו לא מבקשים מההורים לפנות שעות, אלא לנצל כמה דקות של חסד מול הנרות לחיבור אמיתי, מתוך אמונה שזהו הבסיס להכל".

פנחס איינהורן סמנכ"ל קהילות באחוות תורה אומר כי "ההצטרפות למיזם היא למעשה הצטרפות לאלפי המשפחות שכבר מחוברות לאחוות תורה לאורך כל השנה - בקהילות, במעגלי הנשים ובפרויקטים נוספים. זוהי דרך נוספת להצטרף ולהתחבר לקהילה הגדולה והצומחת שלנו."

איך זה עובד? מקסימום ערך במינימום מאמץ המיזם בנוי בצורה טכנולוגית וקלה ליישום, המותאמת לעידן הנוכחי. בכל אחד מלילות החנוכה, המשפחות הרשומות יקבלו ישירות לנייד "כרטיסייה אינטראקטיבית".

הכרטיסייה כוללת תוכן איכותי וממוקד, לצד משחק משפחתי קליל ומהנה. הפעילות תוכננה כך שתייצר באופן מיידי למידה תורנית חוויתית הכוללת שיח, צחוק וגילוי מחדש של בני הבית זה את זה, ללא צורך בהכנות מוקדמות או בלוגיסטיקה מורכבת. הדגש הוא על פשטות ונגישות - כלים פשוטים שעושים שינוי גדול.

לא רק ערך, גם פרסים: כדי להגביר את המוטיבציה ולהפוך את החוויה לחגיגית עוד יותר, ב'אחוות תורה' החליטו לפנק את המשתתפים. כל משפחה שתצטרף למיזם תיכנס אוטומטית להגרלות על מגוון פרסים שווים:

חופשה משפחתית מפנקת (בשווי 3,000 ש"ח).

ערכות משחקים לכל המשפחה.

סיור מרתק במנהרות הכותל.

כרטיסים למוזיאון "החזון איש".

הגרלות בונוס נוספות שיוכרזו במהלך ימי החג.

ההשתתפות במיזם אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת הרשמה מראש כדי לקבל את התכנים היומיים.

