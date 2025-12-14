השיחה של הרצוג עם השליח החב"די בסידני; זה מה שהוא הצהיר| צפו

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (ראשון) עם דיוויד אוסיפ, נשיא מועצת הארגונים היהודיים בניו סאות’ ויילס, ועם הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני ומשליחי חב"ד בעיר, בעקבות פיגוע הטרור שהתרחש במהלך אירוע לציון חג החנוכה בסידני.

מבית הנשיא נמסר כי במהלך השיחות הביע הנשיא "את הזעזוע והכאב המורגשים ברחבי ישראל נוכח הפיגוע שבוצע נגד הקהילה היהודית בעת שהתכנסה לציין את הדלקת הנר הראשון של חג החנוכה. הנשיא מסר, בשם מדינת ישראל ועם ישראל, תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לפצועים, והביע סולידריות מלאה עם הקהילה היהודית באוסטרליה בשעה קשה זו".

בשיחתו עם דיוויד אוסיפ אמר הנשיא: ״אנו מזועזעים ואבלים עד עמקי נשמתנו. בשם מדינת ישראל ובשם עם ישראל, אנא מסור את תנחומינו העמוקים למשפחות השכולות ואת תפילותינו להחלמת הפצועים. אנו עומדים לצדכם ואנחנו כאן בשבילכם״.

אוסיפ עדכן את הנשיא בפרטי האירוע ובמצב החמור בשטח, ותיאר את הפיגוע הקטלני, את האבידות הקשות - בהן גם רב בכיר בקהילה היהודית - ואת הצעדים המיידיים שננקטו לחיזוק ביטחון הקהילה לנוכח החששות הביטחוניים המתמשכים.

הנשיא הרצוג חזר והביע את תמיכתה הבלתי מסויגת של מדינת ישראל בקהילה היהודית באוסטרליה: ״אנו בוטחים בהנהגתכם ובחוסנכם. עשו כל הנדרש כדי להבטיח את ביטחון הקהילה היהודית, ודעו שמדינת ישראל עומדת לצדכם״.

בשיחתו עם הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני, הביע הנשיא את תנחומיו העמוקים על רציחתו של רב חב״ד בפיגוע, וחיזק אותו בדבריו: ״העם היהודי לעולם אינו מוותר. אנו עם נצח, והנרות יודלקו שוב – כבר ממחר – שוב ושוב, בכל רחבי העולם״.

הרב וולף השיב כי ״גם בתוך הכאב הקשה, הוכחנו לאורך השנים שאיש אינו יכול לשבור אותנו, ואנו נמשיך הלאה חזקים יותר״.