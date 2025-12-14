כיכר השבת
וְאֵין קֵץ לִימֵי הָרָעָה

הראשון לציון: "דם יהודי אינו הפקר – מבקשים לכבות את האור בימי החג"

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף קרא בזעזוע עמוק לממשלת אוסטרליה "לפעול ביד קשה" נגד האנטישמיות ומדגיש: "התשובה שלנו לחושך - היא להוסיף אור" | דבריו המלאים אחרי הטבח המזעזע (חדשות חרדים)

הגר"ד יוסף (צילום: אריה לייב אברהמס | פלאש 90)

והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, פרסם לפני זמן קצר (ראשון) הודעה חריפה ותקיפה, בעקבות האסון הנורא בסידני שבאוסטרליה, בו נרצחו יהודים תמימים באירוע טרור.

לפי הידוע עד כה אחד הנרצחים הוא שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר הי"ד, ויש גם דיווח על ילד יהודי נוסף שנרצח

"אנו מזועזעים עד עמקי נשמתנו והלב נשבר למשמע האסון הנורא", כתב הרב הראשי והראשון לציון, והדגיש את הקישור המכאיב בין האסון לתקופה: "דווקא בימים אלו ימי האורה והשמחה, כאשר עם ישראל מתכנס בבתי הכנסת ובבתים כדי להאיר את העולם באור של קדושה ואמונה, קמו בני עוולה וביקשו לכבות את האור ולזרוע הרס, שכול ומוות".

הרב יוסף ציין כי חטאם היחיד של הנרצחים היה "רצונם לשמוח בשמחת החג ולשמור על המסורת היהודית המסורה לנו מדור דור".

פיגוע באוסטרליה (צילום: מהרשתות)

קריאה חסרת תקדים לממשלת אוסטרליה: "אל תעברו לסדר היום"

הרב הראשי פנה בקריאה נחרצת וישירה לממשלת אוסטרליה ולרשויות החוק במדינה: "אל תעברו לסדר היום. דם יהודי אינו הפקר. יש לפעול ביד קשה ובנחישות נגד גילויי אנטישמיות, נגד מבצעי ה ושולחיהם. זהו פשע שנאה מתועב המזכיר לנו כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו."

הרב הבהיר כי התגובה הרוחנית לאירוע היא דווקא חיזוק: "התשובה שלנו לחושך היא להוסיף אור".

הרב יוסף שלח תנחומים מעומק הלב למשפחות הנרצחים: "יהי רצון שהקב"ה יאמר די לצרותינו, וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד".

הראשל"צ הוסיף כי עם ישראל נושא תפילה לרפואתם השלימה והמהירה של כל הפצועים, ושולח חיזוק לקהילה היהודית באוסטרליה העומדת בשעה קשה זו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר