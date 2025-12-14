הגר"ד יוסף ( צילום: אריה לייב אברהמס | פלאש 90 )

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, פרסם לפני זמן קצר (ראשון) הודעה חריפה ותקיפה, בעקבות האסון הנורא בסידני שבאוסטרליה, בו נרצחו יהודים תמימים באירוע טרור.

לפי הידוע עד כה אחד הנרצחים הוא שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר הי"ד, ויש גם דיווח על ילד יהודי נוסף שנרצח "אנו מזועזעים עד עמקי נשמתנו והלב נשבר למשמע האסון הנורא", כתב הרב הראשי והראשון לציון, והדגיש את הקישור המכאיב בין האסון לתקופה: "דווקא בימים אלו ימי האורה והשמחה, כאשר עם ישראל מתכנס בבתי הכנסת ובבתים כדי להאיר את העולם באור של קדושה ואמונה, קמו בני עוולה וביקשו לכבות את האור ולזרוע הרס, שכול ומוות". הרב יוסף ציין כי חטאם היחיד של הנרצחים היה "רצונם לשמוח בשמחת החג ולשמור על המסורת היהודית המסורה לנו מדור דור".

פיגוע באוסטרליה ( צילום: מהרשתות )

קריאה חסרת תקדים לממשלת אוסטרליה: "אל תעברו לסדר היום"

הרב הראשי פנה בקריאה נחרצת וישירה לממשלת אוסטרליה ולרשויות החוק במדינה: "אל תעברו לסדר היום. דם יהודי אינו הפקר. יש לפעול ביד קשה ובנחישות נגד גילויי אנטישמיות, נגד מבצעי הפיגוע ושולחיהם. זהו פשע שנאה מתועב המזכיר לנו כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו."

הרב הבהיר כי התגובה הרוחנית לאירוע היא דווקא חיזוק: "התשובה שלנו לחושך היא להוסיף אור".

הרב יוסף שלח תנחומים מעומק הלב למשפחות הנרצחים: "יהי רצון שהקב"ה יאמר די לצרותינו, וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד".

הראשל"צ הוסיף כי עם ישראל נושא תפילה לרפואתם השלימה והמהירה של כל הפצועים, ושולח חיזוק לקהילה היהודית באוסטרליה העומדת בשעה קשה זו.