הפיגוע הנורא בסידני שבאוסטרליה: נשיא המדינה יצחק הרצוג, התייחס לפני זמן קצר (ראשון) לפיגוע באמצע אירוע שהיה במשכן הנשיא. במקום ישנם לפחות עשרה הרוגים, ביניהם, שליח חב"ד.

נשיא המדינה התבשר על פיגוע הטרור המזעזע באירוע חנוכה של בית חב״ד, במהלך טקס פרס העלייה והקליטה לעולים פורצי דרך.

הנשיא עצר את מהלך הטקס ופנה לנוכחים באולם: ״בשעות אלה ממש, אחינו ואחיותינו בסידני באוסטרליה, נמצאים תחת מתקפת טרור בזמן הדלקת נר חנוכה באירוע חב״ד בחוף בונדי. יהודים רבים שבאו להדליק נר ראשון של חנוכה באחת הקהילות המפוארות ביותר בעולם והותקפו על ידי מחבלים נפשעים".

עוד אמר הנשיא: "אנחנו שולחים מכאן חיזוק לאחינו ואחיותינו בקהילה היהודית באוסטרליה הלב מחסיר פעימה בכל מקום, כשהוא שומע מה עובר על אחינו ואחיותינו - אנחנו התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה".

לסיום אמר הנשיא: "אנחנו מתפללים לרפואת הפצועים, מנחמים באהבה גדולה את משפחות החללים ומקווים שנדע בשורות טובות יותר״.