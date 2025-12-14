כיכר השבת
צפו בדבריו הכואבים

הטבח הנורא באוסטרליה | הנשיא הרצוג נגד הממשלה: "התרענו מספר פעמים"

האנטישמיות באוסטרליה הרימה ראש במהלך השנתיים האחרונות, אך המדינה לא עשתה הרבה מלבד להודיע על הכרה במדינה פלסטינית, כעת, אחרי הטבח הנורא, נשיא המדינה הרצוג קרא בדבריו למדינה להתעשת | צפו (חדשות העולם היהודי)

הנשיא על הפיגוע באוסטרליה (צילום: אבי קנר, מקליט, גדעון ארנולד)

הפיגוע הנורא בסידני שבאוסטרליה: , התייחס לפני זמן קצר (ראשון) לפיגוע באמצע אירוע שהיה במשכן הנשיא. במקום ישנם לפחות עשרה הרוגים, ביניהם, שליח חב"ד.

נשיא המדינה התבשר על פיגוע הטרור המזעזע באירוע חנוכה של בית חב״ד, במהלך טקס פרס העלייה והקליטה לעולים פורצי דרך.

הנשיא עצר את מהלך הטקס ופנה לנוכחים באולם: ״בשעות אלה ממש, אחינו ואחיותינו בסידני באוסטרליה, נמצאים תחת מתקפת טרור בזמן הדלקת נר חנוכה באירוע חב״ד בחוף בונדי. יהודים רבים שבאו להדליק נר ראשון של חנוכה באחת הקהילות המפוארות ביותר בעולם והותקפו על ידי מחבלים נפשעים".

עוד אמר הנשיא: "אנחנו שולחים מכאן חיזוק לאחינו ואחיותינו בקהילה היהודית באוסטרליה הלב מחסיר פעימה בכל מקום, כשהוא שומע מה עובר על אחינו ואחיותינו - אנחנו התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת באוסטרליה".

לסיום אמר הנשיא: "אנחנו מתפללים לרפואת הפצועים, מנחמים באהבה גדולה את משפחות החללים ומקווים שנדע בשורות טובות יותר״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר