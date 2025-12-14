ביקור מיוחד ומרומם התקיים אמש (מוצש"'ק ערב חנוכה) בבני ברק, כאשר איש האמונה והביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין התארח אצל מזכה הרבים ומגדולי מחזירי התשובה בדורנו, חבר מועצת הרבנות הראשית הרה"ג יגאל כהן. המפגש נערך באווירה חמה של קרבת לבבות וחיזוק רוחני, והיווה ביטוי לקשר העמוק סביב הפצת ערכי האמונה והביטחון.

רובשקין, אשר סיפור חייו רצוף ניסיונות וישועות מעוררות השראה, שיתף מתובנותיו בעבודת ה’ ומתוך מסעו האישי. הרב כהן הדגיש כי בשיעוריו הרבים והמפורסמים הוא מרבה להביא מדברי החיזוק ומסיפור חייו הניסי של הרש"מ רובשקין, כעדות חיה להשגחה פרטית וכמקור תקווה וחיזוק לרבים.

הפגישה נחתמה בדברי ברכה וחיזוק הדדיים, מתוך תפילה שהמסרים של אמונה, ביטחון וחיזוק הלבבות יוסיפו להתפשט בקרב הציבור ולהרבות כבוד שמים.