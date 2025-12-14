כיכר השבת
אור של אמונה

אווירה של ניסים: איש הביטחון הרב רובשקין והרב יגאל כהן נפגשו בערב חנוכה 

במעמד חם ומרומם נפגש אמש איש הביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין, עם הגאון הרב יגאל כהן, במהלך הפגישה שיתף רובשקין מתובנותיו בעבודת ה', והרב כהן חיזקו להמשיך לדרבן את כל העולם כולו להאמין ולבטוח בבורא עולם | צפו בתיעוד (חרדים)

רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)

ביקור מיוחד ומרומם התקיים אמש (מוצש"'ק ערב חנוכה) בבני ברק, כאשר איש האמונה והביטחון הרב שלום מרדכי רובשקין התארח אצל מזכה הרבים ומגדולי מחזירי התשובה בדורנו, חבר מועצת הרבנות הראשית הרה"ג יגאל כהן. המפגש נערך באווירה חמה של קרבת לבבות וחיזוק רוחני, והיווה ביטוי לקשר העמוק סביב הפצת ערכי האמונה והביטחון.

רובשקין, אשר סיפור חייו רצוף ניסיונות וישועות מעוררות השראה, שיתף מתובנותיו בעבודת ה’ ומתוך מסעו האישי. הרב כהן הדגיש כי בשיעוריו הרבים והמפורסמים הוא מרבה להביא מדברי החיזוק ומסיפור חייו הניסי של הרש"מ רובשקין, כעדות חיה להשגחה פרטית וכמקור תקווה וחיזוק לרבים.

הפגישה נחתמה בדברי ברכה וחיזוק הדדיים, מתוך תפילה שהמסרים של אמונה, ביטחון וחיזוק הלבבות יוסיפו להתפשט בקרב הציבור ולהרבות כבוד שמים.

רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)
רובשקין אצל הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

אווירה חגיגית ביער בן שמן

||
1

אור של אמונה

|

דְּחֵה אַדְמוֹן בְּצֵל צַלְמוֹן

|

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ אָנוּ מַדְלִיקִין

||
1

וביצע מעשים קשים

|

וְאֵין קֵץ לִימֵי הָרָעָה

||
3

תלמיד חכם, ברגע!

|
ש

רוצו על זה

אסף מגידו|מקודם

יריד, נרות וחנוכיות

|

מִזְמוֹר שִׁיר חֲנֻכַּת

|

גלריה מרהיבה

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר