לרגל חג הגאולה בחב"ד - י"ט כסלו, ערך איש האמונה והביטחון, האסיר המשוחרר הנודע, הרב שלום מרדכי רובשקין, התוועדות חסידית | ההתוועדות נערכה בהשתתפות המשפיע הרב אליהו לנדא, במרכז חסידות ליובאוויטש במערב בני ברק | במהלך ההתוועדות, שיתף רובשקין את הציבור בנס הפרטי שלו, כאשר זכה לצאת מהמיצר למרחב בהשגחה פלאית בעיצומם של ימי החנוכה | צפו (חסידים)
52,226 אנשים חתמו על עצומה המבקשת מהבית הלבן להתערב ב'פרשת רובשקין'. "אנו לא מעונינים להתערב בפרשה", הגיב דובר הבית הלבן בקרירות. במשפחתו של רובשקין לא אמרו נואש ובימים הקרובים צפויים לפתוח בקמפיין חדש שיעלה על סדר היום את הפרשה הכאובה (חדשות, בעולם)