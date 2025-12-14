כיכר השבת
תיעוד ממעמד חלוקת המזומנים

עשרות אלפי שקלים לכל אסיר; זהו הסכום שקיבלו שלושת האברכים שנעצרו ונכלאו בכלא הצבאי | צפו

במעמד בראשות רבני מנהיגי הישוב הישן בירושלים, הוענק לשלושת האברכים המוגדרים כ'עריקים, נעצרו ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי לתקופת זמן ניכרת, סך של 1,000 שקלים מענק במזומן, על כל יום שישבו במעצר בכלא הצבאי |צפו תיעוד מהאירוע (חרדים)

12תגובות
מעמד חיזוק לגיבורי החיל (צילום: שלומי טריכטר)

מעמד הוקרה רב רושם נערך בשבוע שעבר, בעיה"ק ירושלים, ביום בו ציינו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמר זיע"א, לכבודם של שלושה אברכים, אשר נכלאו בכלא הצבאי לתקופה ממושכת, לאחר שנעצרו בחודש תמוז תשפ"ה במהלך המחאות כנגד חילולי הקברים בעיר יהוד.

הכינוס נערך בבית המדרש "שערי טוביה", בית מדרשו של גאב"ד ירושלים הגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס זצ"ל, והתקיים בראשות רבנים ומנהיגים בכירים מהיישוב הישן, אשר עמדו לימין האברכים לאורך כל תקופת מאסרם.

פרשת מעצרם של האברכים החלה לאחר שנעצרו על ידי המשטרה במהלך ההפגנות הסוערות ביהוד כנגדחילולי הקברים, והועברו למשטרה הצבאית בשל אי התייצבותם בלשכות הגיוס.

שלושת האברכים אלעזר צדוק קויפמן, אריה מרדכי רבינוביץ ודוד מנחם מינצברג, נכלאו בכלא הצבאי לתקופת מאסר ממושכת.

מקורבים לשלושה טענו כי במהלך כל ימי מאסרם, שהו השלושה בבידוד מוחלט, וזאת בשל סירובם העיקש ללבוש את מדי הצבא, מתוך עמידה איתנה על עקרונותיהם.

לפני כשבועיים שוחרר האסיר האחרון, אלעזר צדוק קויפמן, לאחר שהות של למעלה מ-130 יום מאחורי סורג ובריח.

קודם לכן שוחררו אריה מרדכי רבינוביץ שנכלא למשך למעלה מ-90 יום, ודוד מנחם מינצברג שנכלא למשך למעלה מ-30 יום.

במרכז מעמד ההוקרה המפואר, הוענק לאברכים מענק כספי משמעותי, "כהוקרה והערכה על עמידתם האיתנה ועל תעצומות הנפש שהפגינו".

נדיבים מכל רחבי העולם, אשר חפצו ליטול חלק בזכות הגדולה, תרמו סכום של 1,000 שקלים עבור כל יום בו שהה האברך במאסר.

אלעזר צדוק קויפמן שישב 130 יום, קיבל מענק של מאה ושלושים אלף שקל. אריה מרדכי רבינוביץ שישב 90 יום קיבל מענק של תשעים אלף שקל. ואילו דוד מנחם מינצברג שישב 30 יום קיבל רק שלושים אלף שקל. את הכסף קיבלו במזומנים בשטרות של דולרים.

את המעמד פיארו גדולי הרבנים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא קהל פרושים, האדמו"ר ממשכנות הרועים, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סאטמר ירושלים, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזאהן, ראש ישיבת 'חכמת התורה', הרה"ג ר' שלמה זלמן ווייס, רב ביהמ"ד 'שערי טוביה', ועוד רבנים, עסקנים ובני משפחות האברכים.

הנואמים שיבחו את האברכים על "מסירות הנפש המופלאה" ועל עמידתם ב"חזית המאבק בעוז ובגבורה" ללא מורא.

9
עשרות אלפי?
יהודי
8
אשריהם !! זכו
בדץ בית יוסף
7
כך צריך!!!
איש יהודי
6
130 אלף שקל . על כל יום 1000 שקל . האחלה דבר. נראה לי כולם רצים עכשיו ללשכת גיוס.
מטורף . סכום גדול מאוד
5
כל הכבוד, אין מילים, גם אני הייתי מוכן לשבת בשביל כזו משכורת
יוסי
4
חיים בבועה עצובה מאוד כשהיא תתפוצץ כולנו כבר ניכבש על ידי הערבים
יאיר
אתה לא יודע כלום מהחיים. יש השגחה. יום אחד תבין.
מבין את החיים
אם אתה סומך על ההשגחה בלי צורך להשתדל, בשביל מה להצביע לכנסת?
מיואש למדי
אלפיים שנות גלות מרות פוגרומים ושמד ללא צבא הוכיחו כי אין תחליף לצבא.
שלום כץ
3
ישבתי עם קויפמן ורבינוביץ' בכלא 10 בסוף אלול כשהייתי איתם הם היו כבר כחודשיים באגף ההפרדה רבינוביץ' הי' אז כבר שבועיים בצינוק שזה יותר גרוע משאר האסירים באגף כל הכבוד לאריה ולאלעזר שהצליחו לעמוד בגבורה בתנאים הקשים האלו (אני לא הצלחתי להחזיק שם הרבה זמן) גם המפקדים בכלא מאוד העריכו אותם על כך (למרות
בוגר כלא 10
2
למדו מהרשות לחלק כסף לאסירים
חרד
1
גם מענק, וגם פטור? אחלה הסדר איך אני עושה כדי להעצר?
יוצמך

