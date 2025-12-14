מעמד הוקרה רב רושם נערך בשבוע שעבר, בעיה"ק ירושלים, ביום בו ציינו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמר זיע"א, לכבודם של שלושה אברכים, אשר נכלאו בכלא הצבאי לתקופה ממושכת, לאחר שנעצרו בחודש תמוז תשפ"ה במהלך המחאות כנגד חילולי הקברים בעיר יהוד.

הכינוס נערך בבית המדרש "שערי טוביה", בית מדרשו של גאב"ד ירושלים הגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס זצ"ל, והתקיים בראשות רבנים ומנהיגים בכירים מהיישוב הישן, אשר עמדו לימין האברכים לאורך כל תקופת מאסרם.

פרשת מעצרם של האברכים החלה לאחר שנעצרו על ידי המשטרה במהלך ההפגנות הסוערות ביהוד כנגדחילולי הקברים, והועברו למשטרה הצבאית בשל אי התייצבותם בלשכות הגיוס.

שלושת האברכים אלעזר צדוק קויפמן, אריה מרדכי רבינוביץ ודוד מנחם מינצברג, נכלאו בכלא הצבאי לתקופת מאסר ממושכת.

מקורבים לשלושה טענו כי במהלך כל ימי מאסרם, שהו השלושה בבידוד מוחלט, וזאת בשל סירובם העיקש ללבוש את מדי הצבא, מתוך עמידה איתנה על עקרונותיהם.

לפני כשבועיים שוחרר האסיר האחרון, אלעזר צדוק קויפמן, לאחר שהות של למעלה מ-130 יום מאחורי סורג ובריח.

קודם לכן שוחררו אריה מרדכי רבינוביץ שנכלא למשך למעלה מ-90 יום, ודוד מנחם מינצברג שנכלא למשך למעלה מ-30 יום.

במרכז מעמד ההוקרה המפואר, הוענק לאברכים מענק כספי משמעותי, "כהוקרה והערכה על עמידתם האיתנה ועל תעצומות הנפש שהפגינו".

נדיבים מכל רחבי העולם, אשר חפצו ליטול חלק בזכות הגדולה, תרמו סכום של 1,000 שקלים עבור כל יום בו שהה האברך במאסר.

אלעזר צדוק קויפמן שישב 130 יום, קיבל מענק של מאה ושלושים אלף שקל. אריה מרדכי רבינוביץ שישב 90 יום קיבל מענק של תשעים אלף שקל. ואילו דוד מנחם מינצברג שישב 30 יום קיבל רק שלושים אלף שקל. את הכסף קיבלו במזומנים בשטרות של דולרים.

את המעמד פיארו גדולי הרבנים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא קהל פרושים, האדמו"ר ממשכנות הרועים, הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סאטמר ירושלים, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזאהן, ראש ישיבת 'חכמת התורה', הרה"ג ר' שלמה זלמן ווייס, רב ביהמ"ד 'שערי טוביה', ועוד רבנים, עסקנים ובני משפחות האברכים.

הנואמים שיבחו את האברכים על "מסירות הנפש המופלאה" ועל עמידתם ב"חזית המאבק בעוז ובגבורה" ללא מורא.