היסטוריה של ממש נרשמה בימים האחרונים במקסיקו סיטי, כאשר אלפי יהודים מכלל הקהילות בעיר זכו לקבל את פניו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, שהגיע למסע חיזוק רוחני חובק קהילות ומוסדות, אשר הותיר רושם עז ובל ימחה בלבבות.

יריית הפתיחה למסע ההיסטורי החלה כבר בשדה התעופה, שם נרשם מפגן אחדות מרשים. את פניו של הראש"ל קיבלו בצוותא המרא דאתרא של קהילת "מגן דוד" ליוצאי חלאב, הרב יעקב נקש, ורבה של קהילת "מונטה סיני" ליוצאי דמשק, הרב אברהם טובל, יחד עם נשיאי הקהילות, שהתאחדו לכבוד התורה ולומדיה.

חלק הארי של הביקור הוקדש לדור העתיד. הראש"ל כתת את רגליו ממוסד למוסד, כשהוא מתקבל בשירה אדירה ובדמעות של התרגשות מצד התלמידים והצוותים החינוכיים.

אחד הרגעים המכוננים נרשם בבית הספר "אמונה", המונה כ-600 תלמידים. היה זה ביקור היסטורי ראשון מסוגו מזה שנים רבות של דמות רבנית כה בכירה במוסד. בביקורו בבית הספר "מונטה סיני", התכנסו כ-1,000 תלמידים באודיטוריום המרכזי לשמוע את דבריו. כמו כן, ביקר הראשל"צ בבתי הספר "אור החיים", "תורת אליהו", "עולמי", "עתיד" ומוסדות "מגן דוד".

בשיחתו בפני התלמידים, הרעיף מברכותיו ואמר בקול נרגש: "אתם העתיד של עם ישראל. כשאני רואה את הפנים הטהורות שלכם כאן, במרחק כה רב מארץ ישראל, אך עם לב הבוער לתורה וליראת שמיים - דעו לכם, שכל מילה של תורה שאתם לומדים בטהרה, אתם מגינים על עם ישראל כולו".

לצד חיזוק התשב"ר, הקדיש הראשל"צ זמן רב לעולם הישיבות והאברכים. בישיבת "כתר תורה" בשכונת טקמצ'לקו, בראשות הרב שאול קרדי, תבע מהאברכים לשאוף לגדולות: "עליכם להגדיל תורה ולהאדירה, ולהיות הדור הבא של מורי ההוראה במקסיקו".

במהלך הביקור נרשמו ציוני דרך נוספים:

•שיעור בכולל "ארם צובא" בראשות הגר"ד שוואקי. שיעור הלכתי מעמיק בכולל "מאור אברהם" בראשות הגר"א שבות. הנחת אבן הפינה לכולל אברכים חדש בראשות הגאון הרב אשר זריהן. ביקור מיוחד ושיחת מוסר בישיבה הקטנה של "כתר תורה" אצל ראש הישיבה הרב מנחם יוני. ⁠ושיחה מוסרית בישיבת ״לב אליהו״ בראשות הרב בדוש

ביקורו של הראשון לציון חרג מגבולות בתי המדרש והגיע לחלונות הגבוהים. במפגש מיוחד שתואר כ"קידוש השם עצום", נועד הראשל"צ עם חברי פרלמנט ובכירים בממשל המקסיקני. כמו כן, שגרירת ישראל במקסיקו, הגב' עינת קראנץ, הגיעה להתברך מפי הרב במהלך אחד האירועים בקהילת מונטה סיני.

בנוסף, קיים הראשל"צ מפגש משמעותי עם הוועד המנהל של הקהילה הספרדית-טורקית, יחד עם רבה של קולומביה הרב דוד משען, לדיון בצרכי הקהילות.

במהלך ימי הביקור, פקד הראש"ל שורה של בתי כנסת ומרכזים רוחניים, בהם בית הכנסת "שערי שלום" בראשות הרב עזרא נקש, בית המדרש "נתן תורה", בית המדרש "דור ודור" שם התקבל ע"י נשיא קהילת ״מונטה סיני״ ורב ביהמ"ד הרב יוסף בירץ'.

רגע מרגש במיוחד נרשם בביקור במרכז החסד הגדול של מקסיקו, ה"גמ"ח" המרכזי, יחד עם הרב עמרם אנידג'אר שם נחשף הרב להיקף הנתינה העצום. מנגד, רגע של עצב מהול בהתעוררות היה במוסדות "שובה ישראל", שם נשא מרן דברי מספד לזכרו של הגאון הרב דוד בן חמו זצ"ל, רבה המיתולוגי של הקהילה.

את המסע הגדוש חתם המשא המרכזי בקהילת "מגן דוד", כאשר מאות משתתפים גדשו את ההיכל והאזינו בשקיקה לדבר ה' זו הלכה, כשהם יוצאים מחוזקים ומרוממים לקראת המשך עבודת הקודש בניכר.