י"ט בכסלו, שצוין השבוע, הוא "ראש השנה לחסידות". בשיעור זה מסביר המשפיע הרב אשר פרקש את הסיבות העמוקות לכך ומגלה כיצד ניתן לקחת את האור של היום הזה לחיינו.

סיפור השחרור הכפול: מדוע שוחרר האדמו"ר הזקן מהמאסר בי"ט בכסלו תקנ"ט, ומה הקשר בין מאסרו לבין 53 פרקי ספר התניא?

הקשר לי"ט ולכ' בכסלו: נבין את משמעות אמירתו של אדמו"ר הזקן על "כ' כסלו", ואיך טעות אנוש גרמה להארכת הגאולה הפיזית והרוחנית של עם ישראל.

גאולת התניא: נכיר את המהות העמוקה של חמשת חלקי ספר התניא וכיצד הספר מהווה "תרופה רוחנית" לכל הקשיים של הדור האחרון.

וגם מדריך מעשי: איך ללמוד תניא. נלמד איך ללמוד את ספר התניא כדרך מעשית לעבודת השם היומיומית, נסקור את הדרך המומלצת ללימוד התניא, ונקבל המלצות על ספרי ביאורים נבחרים שיעזרו לכם להבין את התניא.