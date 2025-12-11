כיכר השבת
בעקבות י"ט כסלו

המשפיע מגיש מדריך מעשי: כך לומדים את ספר התניא | מה שלא ידעתם

המשפיע הרב אשר פרקש מסביר בשיעור מיוחד בעקבות י"ט כסלו, מדוע תאריך זה נקרא "ראש השנה לחסידות" ומגלה כיצד ניתן לקחת את האור של היום הזה לחיינו | וגם: מדריך מעשי ללימוד ספר התניא (חסידות)

י"ט בכסלו, שצוין השבוע, הוא "ראש השנה לחסידות". בשיעור זה מסביר המשפיע הרב אשר פרקש את הסיבות העמוקות לכך ומגלה כיצד ניתן לקחת את האור של היום הזה לחיינו.

סיפור השחרור הכפול: מדוע שוחרר האדמו"ר הזקן מהמאסר בי"ט בכסלו תקנ"ט, ומה הקשר בין מאסרו לבין 53 פרקי ספר התניא?

הקשר לי"ט ולכ' בכסלו: נבין את משמעות אמירתו של אדמו"ר הזקן על "כ' כסלו", ואיך טעות אנוש גרמה להארכת הגאולה הפיזית והרוחנית של עם ישראל.

גאולת התניא: נכיר את המהות העמוקה של חמשת חלקי ספר התניא וכיצד הספר מהווה "תרופה רוחנית" לכל הקשיים של הדור האחרון.

וגם מדריך מעשי: איך ללמוד תניא. נלמד איך ללמוד את ספר התניא כדרך מעשית לעבודת השם היומיומית, נסקור את הדרך המומלצת ללימוד התניא, ונקבל המלצות על ספרי ביאורים נבחרים שיעזרו לכם להבין את התניא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר