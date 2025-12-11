מאז שעות אחר הצהריים, החלו אלפי בני הקהילה החרדית בלונדון לזרום לעבר מרכז העיר, כשהיעד הוא שגרירות ישראל, כולם התאחדו תחת דגל אחד, הצלת עולם התורה בארץ הקודש מפני גזירות הגיוס.

ההפגנה, שהיא אחת הגדולות שידעה הקהילה החרדית בבריטניה בשנים האחרונות, שידרה מסר עוצמתי ונוקב לבכירי הממסד: לא נשלים עם רדיפת לומדי התורה. בתיעוד שהתקבל, נצפה הגאון הרב ברוך נתן הלברשטאם, זועק זעקת התורה מנהמת ליבו, שהדהד ברחובות הבירה האנגלית.

הגאון הרב ברוך נתן הלברשטאם זועק זעקתו ( צילום: רשתות חברתיות )

"רבותיי, מה שרואים בישראל – לא רואים בשום מקום אחר בעולם! בחורים הולכים לישון בפחד שעוד רגע שולפים אותם מהמיטה לצבא, לא ראינו את זה אפילו לא במדינות הדיכוי הקשות ביותר, גם לא בימי רוסיה הקומוניסטית, שם היינו רגילים לרדיפות, לא ראו חטיפות כאלו!"

הרב הלברשטאם תיאר במילים מצמררות את המציאות הקשה, בה שוטרים ובלשים "שולפים בחורים באישון ליל מביתם, מהמיטה, ללכת לצבא, להכניס אותם למסגרות שבהן הרוחניות נשחקת והאמונה בסכנה!". הוא הדגיש כי זו אינה מחאה פוליטית, אלא זעקה על גורל הדור והמשך קיום התורה: "על הזעקה הקשה הזו, על חילול השם הנורא, על גזירת השמד בדורנו – אנו זועקים כאן, מתחת לחלונות השגרירות!".

הקהל כולו הגיב בקריאות נסערות ובזעקות תוך שהם מניפים שלטים הקוראים לשמירת קדושת התורה והישיבות, ומביעים הזדהות מלאה עם "אסירי עולם התורה" בישראל.