באולם הגדול ביותר הקיים במוסקבה שברוסיה, נערכה השנה ההתוועדות הגדולה והחגיגה המרכזית לכבוד ולרגל חג הגאולה י"ט כסלו, יום השחרור מהמאסר הידוע של האדמו"ר הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע בעל התניא והשו"ע, מייסד חסידות חב"ד, תלמידו של המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, שיומא דהילולא קדישא שלו חל ביום גדול ונשגב זה.

בסימן של התרחבות המוסדות והגדלת הפצת לימוד התורה והחסידות בעיר הגדולה מוסקבה, התכנסה יהדות מוסקבה על כל שבטיה וגווניה לאירוע הגדול.

בשעות אחר הצהריים של יום שלישי השבוע, זרמו המוני יהודים מכל שכונות העיר, ובראשם רבני הקהילות, ראשי ישיבות וכוללים, מנהלי עשרות בתי חב"ד, יחד עם כלל עמך ישראל, האמונים ובטוחים בדברי בעל הגאולה שהבטיח ישועות גדולות למי שישמח בשמחתו - שמחת הגאולה.

בהיכנס הציבור לאולם הופתעו המשתתפים מגודל המעמד ומסדר האירועים, שיחד גרמו לקידוש שם שמים שמוסקבה עוד לא ראתה. מגוון האירועים ריגש את כלל האורחים, החל מהופעת הרבנים הראשיים, בהזמנת יו"ר הקהילה הרב ברוך גורין ומנהל הקהילה הרב מרדכי ויסברג - ועד לברכת שבע ברכות לחתן וכלה בוגרי מוסדות החינוך שנישאו יום לפני כן.

ראשון הדוברים היה המרא דאתרא רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, שעמד בדבריו על מה שאמר רבנו הזקן "מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב" - והדגיש כי מה שחסר בזמננו הכי הרבה זו השמחה, וחסידות נותנת את האפשרות לשמוח באמת בעבודת ה', אבל כפי דברי הרמב"ם בסוף הלכות לולב זו עבודה גדולה וזה אפשרי רק על יד התבוננות ולימוד פנימיות התורה.

וכמו בזמן התגלות החסידות היו קשיים בעולם, גם היום ישנן התמודדויות קשות, אך על ידי השמחה בעבודת ה' כולל כל מעשיך לשם שמים, יכולים לקיים את המצוות מתוך אהבה ובהידור.

הרב הראשי המשיך וקרא לכל יהודי לנצל את מוסדות התורה הקיימים ומתפתחים בעיר הבירה, ופנה למנהלים להרבות ספסלים בבתי המדרש להגדיל תורה ולהאדירה, כי רק זו הדרך להיות דבוקים בבורא יתברך ובתורתו.

לאחר מראות קודש של הרבי מליובאוויטש זי"ע, הוצגה בפני המשתתפים סקירה על פעילותם של השלוחים עם הקהילות הספרדיות במדינות חבר העמים במשך כמה דורות, והמקהלה בראשות הזמר המזרחי ר' משה לוק ניגנו שירים שהובאו ושרו בשעתו במעמד ההתוועדויות של הרבי בבית מדרשו הגדול.

אורח הכבוד, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, שהגיע במיוחד לפאר ולכבד את האירוע הגדול, הוזמן לשאת את דבריו והציבור האזין בקשב רב. את דבריו פתח האורח הדגול בחשיבות ציון החג הגדול, שהיא אור וחיות עד לדורנו. "אין זה חג רק של מגזר אחד, אלא שייך לכל עם ישראל" קרא ברגש רב, וציין את גדולתו של בעל התניא קדישא בתורת הנגלה והנסתר. "היום רואים איך החסידות מקרבת עוד ועוד יהודים, הרבי יסד מפעל ענק מפעל השלוחים, אבי הגאון רבי עובדיה זצוק"ל סיפר שהרבה מנהגים של חב"ד אומצו בידי יהודים יוצאי עדות המזרח".

"באתי לכאן", הוסיף האורח, "כדי להביע את הערכתי בשם כלל יהודי ישראל והתפוצות, לרבה הראשי של רוסיה הגאון הרב לאזאר, על פועלו במסירות גדולה למען כל יהודי רוסיה ואף מחוצה לה. יש כאן ב"ה ישיבות, תלמודי תורה, והיהדות פורחת ומשגשגת. והכל בזכותו של איש אחד! הגאון החסיד הרב הראשי, שכאשר הגיע לכאן זה היה עדיין תחת מסך הברזל, והוא סבל קשות בתקופה הראשונה עד כדי חרפת רעב ממש, והיום רואים כי התקיים בו הפסוק 'אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה'. רואים את היהדות כאן פורחת, ובאתי לכאן באופן מיוחד כדי להוקיר את פועלו של הרב לאזאר. אני מברך אותו ואת כל אלו שנמצאים לימינו, הרבנים החשובים, העסקנים הדגולים ותומכי התורה, שימשיכו מעלה מעלה כמו שאיפתו של הרבי".

צמרמורת של התרגשות עברה בין אלפי המשתתפים, עת הוזמן אל הבמה שורד השבי מקסים הרקין. הגר"ב לאזאר נטל את כוס היין בידו, ובירך את ברכת נתינת השם לניצול מעזה ששהה בשבי החמאס במשך 738 ימים, ובבוקר זה זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, כשהרב משמש כסנדק, אחר כך הניח לו תפילין, וכעת קיבל את השם זלמן זעליג, על שם סבו מצד אמו ולכבוד חג הגאולה.

הנגיד הרב יהודה דווידוב העניק לו זוג תפילין מהודרות, והנימול עלה להודות על הנסים שעברו עליו, וסיפר כי דווקא שם - במנהרות של רוצחי החמאס ימ"ש, גילה את אמונתו ואת ביטחונו בקב"ה, וזה מה שנסך בו כוחות כדי להתגבר על שנתיים קשות מנשוא.

בלטו בנוכחותם נשיא איגוד הקהילות במדינות חבר העמים לוי לבייב, ונשיא 'קרן סטמאגי' מר גרמן זכרייב - שכובדו לשבת לצידם של הרבנים הראשיים.

יו"ר הקהילה הרב ברוך גורין, הזמין את נשיא איגוד הקהילות ברוסיה הרב אלכסנדר ברדה, לקבל מידי הנהלת האירוע תשורה נדירה כהערכה על פועלו למען קיום האירוע הגדול: "טלגרמא" מקורית בברכתו של הרבי מליובאוויטש לכבוד חג הגאולה י"ט כסלו, הנתונה בתוך מסגרת מפוארת.

הרב ברדה ציין, כי כל מה שקורה באולם הוא המשך לניסים ונפלאות בזמן הזה כמו בימים ההם, ויחד עם ההודיה לבורא יתברך, עלינו לבקש ולהתפלל הלאה להצלחה וברכה והגדלת העשייה היהודית במדינה.

בזימון על כוס ברכה כובד רב בית הכנסת "בלשון ברוניא" רבי יצחק הכהן קוגן ובברכות השבע-ברכות כובדו ראשי הישיבות והכוללים.

כמדי שנה נערכה הגרלה בין כלל המשתתפים, ובשנה זו הייתה הזכות להגריל דולר שהעניק הרבי בדיוק לפני ארבעים שנה. הזוכה היה התמים הילל צדיק, בנו של הרה"ח אריאל ע"ה מקדושי מירון. הזוכה המאושר משמש כשליח בתלמוד התורה "חדר מנחם", לצדם של עוד שלושים תלמידים המשמשים כשלוחים בשאר הישיבות הקדושות במוסקבה.

הקהל שהתרגש עם זכייתו של הלל, יצא במחולות שמחה וריקודים רבים, בשירתו המרוממת של הבעל מנגן החסידי ר' יעקב דסקל, בליווי מקהלת מלכות, תזמורתו של מענדי ברנדוויין, וילד הפלא ארי קראוס, ואלו הרימו את הציבור טפח מעל הקרקע בשירה חסידית סוחפת וגדולה במיוחד.

את האירוע אותו מארגנים מדי שנה הגבאים בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", הפיק השנה במומחיות ומסירות מוטי רבינוביץ מנהל חברת "טיפ הפקות אירועים".