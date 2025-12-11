חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי בלומנטל ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן.

השבוע בתוכנית

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה חוות דעת קיצונית נגד נוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון וקובעת כי מדובר בחוק לא שוויני ולא חוקתי, כזה שלא יהיה ניתן להגן עליו מפני ביקורת שיפוטית של שופטי בג"צ.

במקביל, היועצת המשפטית לוועדה, מירי פרנקל-שור, הגישה הסתייגות ראשונה לסעיף מרכזי בנוסח חוק הגיוס ובכנסת מעריכים שזו רק ההתחלה.

מה שמעלה את התהייה, בקרב בכירים בסיעות החרדיות, האם חקיקת חוק שייפסל בבג"צ ואף יוביל לצו ביניים של השופטים, לא יגרום לנזק יותר מתועלת שלא תבוא?

בתוך כך, בכירים בממשלה החלו להתבטא בימים האחרונים כי חוק הגיוס לא יעבור וכי רה"מ בנימין נתניהו 'מערבב' את בכירי הסיעות החרדיות כל הדרך לאישור תקציב המדינה ויציאה לבחירות סמוך למועד המקורי.