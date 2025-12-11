כיכר השבת
פאנל הפרשנים באולפן | צפו

לאחר עמדת הייעוץ המשפטי נגד חוק הגיוס, האם ש"ס ו'דגל' דוהרות לחוק שרק יפגע בחרדים? ליל שישי

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו הייעוץ המשפטי לממשלה פרסם מסמך תקיף עם התנגדות נחרצת לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, במקביל גם בייעוץ המשפטי לוועדה החלו להסתייג מסעיפים מרכזיים, מה שמעלה את השאלה האם רב הנזק על התועלת בחקיקת החוק? | השבוע בפאנל: חנני ברייטקופף, אבי בלומנטל ואבי גרינצייג | משדר מיוחד (ליל שישי)

חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי בלומנטל ואיש התקשורת אבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת 

השבוע בתוכנית

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה חוות דעת קיצונית נגד נוסח והסדרת מעמד תלמידי הישיבות שהונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון וקובעת כי מדובר בחוק לא שוויני ולא חוקתי, כזה שלא יהיה ניתן להגן עליו מפני ביקורת שיפוטית של שופטי בג"צ.

במקביל, היועצת המשפטית לוועדה, מירי פרנקל-שור, הגישה הסתייגות ראשונה לסעיף מרכזי בנוסח חוק הגיוס ובכנסת מעריכים שזו רק ההתחלה.

מה שמעלה את התהייה, בקרב בכירים בסיעות החרדיות, האם חקיקת חוק שייפסל בבג"צ ואף יוביל לצו ביניים של השופטים, לא יגרום לנזק יותר מתועלת שלא תבוא?

בתוך כך, בכירים בממשלה החלו להתבטא בימים האחרונים כי חוק הגיוס לא יעבור וכי רה"מ בנימין נתניהו 'מערבב' את בכירי הסיעות החרדיות כל הדרך לאישור תקציב המדינה ויציאה לבחירות סמוך למועד המקורי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר