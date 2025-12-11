חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט, יו׳׳ר מפלגת ישר!, הפיץ הבוקר (חמישי) מכתב התרעה לראש הממשלה כנגד חוק הגיוס.

איזנקוט כזכור עומד בראש מפלגת "ישר" שבשבוע האחרון החלה לרדת בסקרים והיא עומדת בסקר המחמיא במיוחד על שמונה מנדטים בלבד, לאחר שבשיאה נמדדה עם 12 מנדטים, מה שככל הנראה מלחיץ מאוד את איזנקוט וגורם לו לנקוט בטריק הישן של הכה בחרדים.

המכתב הגיע לאחר שאיזנקוט הופיע השבוע בועדת חוץ וביטחון, והתריע מפני הסכנות שהוא חושב שיש בחוק הגיוס.

המכתב המלא

בשבוע טעון, הגעתי לדיון בוועדת החוץ והביטחון מתוך תחושת דחיפות וגודל השעה. דעתי אומנם נשמעה אך יצאתי בתחושה קשה כי לא רק שמטרת החוק אינה חיזוק צה״ל אלא שהחלטתם להעבירו בכל מחיר.

חוק שירות ביטחון המקודם בימים אלה בבליץ קדחתני בועדת חוץ וביטחון, הוא חוק מסוכן לביטחון מדינת ישראל. החוק מפרק את שלדת צבא העם, שעליה ועבורה קיים צה״ל.

כאיש צבא רוב חיי, כראש המטה הכללי תחת ממשלתך וכמי שישב בצמתי קבלת החלטות ביטחוניות לאורך שנים, אני קובע באופן חד משמעי כי חוק הגיוס העומד כעת בדיוני ועדת חוץ וביטחון פוגע בייעוד צה״ל הבלעדי: הגנה על מדינת ישראל, הבטחת קיומה וניצחון במלחמה.

אין ספק כי החוק במתכונתו הנוכחית לא יביא לצה״ל את סך החיילים והלוחמים הדרושים לו, כל שכן בעת מלחמה ואינו נותן מענה לצרכי צה׳׳ל כלל.

אל לנו לתקן טעות היסטורית בטעות היסטורית נוספת, שספק אם ניתן יהיה לתקנה, ושתהיה בכייה לדורות - ביטחונית ופנים חברתית.

חיילי צה״ל, בסדיר ובמילואים, הנושאים תמיד ובשנתיים האחרונות יותר מתמיד, בעוז ובגאווה את נטל הביטחון - לא יכולים לשאתו עוד לבדם. אין זה אפשרי ביטחונית ואין זה חוקי, שיוויוני או ראוי אישית וחברתית.

במצב הדברים הנוכחי אני קורא לך באופן אישי - עצור בטרם חורבן. הבא לשולחן הכנסת חוק שיגייס את כולם: מי לשירות צבאי, לאומי או אזרחי, יחזיר את יכולת מתן הפטור מידי הרבנים למדינה, יתגמל את המשרתים, יעניש משתמטים ויאפשר דיחוי של עד 3% במחזור גיוס (כ-4,500 לומדים בשנה). זה אפשרי וזה הדבר הנכון לעשותו.

אני רואה בהצעת החוק הנוכחית כזו שדגל שחור מתנוסס מעליה ועל כן אני שם בפניך התרעה אסטרטגית חמורה זו לביטחון ישראל ולערכי החברה הישראלית, בדומה לזו ששלחתי לך באוגוסט 2023, כמעט חודשיים קודם למחדל השבעה באוקטובר.