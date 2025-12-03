ניו יורק, הלילה

זעזוע בניו יורק: קומץ מפגינים קנאים הגיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) למחות תוך כדי ביזוי כבוד התורה מחפיר כנגד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שהגיע למקום, זאת בשל עמדת הרב בנוגע לחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. "ליל דמים ואלימות בעיר בני ברק": שני חסידים שהותקפו מאושפזים בבתי החולים | גינויים חריפים שאול כהנא | 09:32 שוטרי משטרת ניו יורק יחד עם מאות תושבים מקומיים התייצבו במקום כדי לחצוץ בין המפגינים לראש הישיבה שאכן נכנס למקום האירוע ללא הפרעות.

תיעוד נוסף מניו יורק

גורמים במעונו של ראש הישיבה מסרו: "הציבור החרדי מוחה בתוקף כנגד אותם קנאים ומזכיר כי אלו רדפו את גדולי הדור עוד בימי מרן הרב שטיינמן זצוק"ל גם אז על רקע הכרעות רגישות בנושא בני הישיבות ועולם התורה".