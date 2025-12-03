כיכר השבת
זעזוע בניו יורק: קיצוניים הפגינו נגד ראש הישיבה הגרמ"ה הירש | תיעוד

מפגינים קנאים הפגינו בארה"ב נגד ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש, בשל עמדתו בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | משטרת ניו יורק הוזעקה למקום (חרדים, בעולם)

5תגובות
ניו יורק, הלילה

זעזוע בניו יורק: קומץ מפגינים קנאים הגיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) למחות תוך כדי ביזוי כבוד התורה מחפיר כנגד ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שהגיע למקום, זאת בשל עמדת הרב בנוגע ל והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

שוטרי משטרת ניו יורק יחד עם מאות תושבים מקומיים התייצבו במקום כדי לחצוץ בין המפגינים לראש הישיבה שאכן נכנס למקום האירוע ללא הפרעות.

תיעוד נוסף מניו יורק

גורמים במעונו של ראש הישיבה מסרו: "הציבור החרדי מוחה בתוקף כנגד אותם קנאים ומזכיר כי אלו רדפו את גדולי הדור עוד בימי מרן הרב שטיינמן זצוק"ל גם אז על רקע הכרעות רגישות בנושא בני הישיבות ועולם התורה".

0 תגובות

5
בושה וחרפה אוי להם ואוי לנפשם חצופים בושה להם
יוסף חיים נעים
4
חצופים ללא כל צל צילה של יראת שמים, בושנו מכם!
ירון הראל
3
יש חובה לכל יהודי למחות על כזה דבר!
קובי
2
אני מוחה על הזלזול במרן ראש הישיבה הרב משה הילל הירש שליטא
יוסי
1
נטורי קרתא הירש נגד הירש
עשו את זה לגידולים ממנו רחל

