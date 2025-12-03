כוח משטרה צבאית פשט הלילה (בין שלישי לרביעי) על ביתו של תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס, כהוראת גדולי ישראל, והוגדר כ'עריק'.

עם הגעת כוח המשטרה לבית, המשפחה עדכנה את אנשי 'הפלג הירושלמי' על הפשיטה ואלו פרסמו הודעה באמצעות מערכת 'צבע שחור', מה שהקפיץ למקום מאות מפגינים.

המפגינים הקיפו את ביתו של תלמיד הישיבה וניידת המשטרה הצבאית. השוטרים הצליחו להכניס את תלמיד הישיבה לניידת, אך ההמונים הקיפו את הניידת ובמקום התפתחה מהומת ענק.

קצינת צה"ל מהמשטרה הצבאית, שהייתה בניידת, החליטה לשחרר את תלמיד הישיבה בכדי לאפשר לכוח לעזוב את המקום.

679 מיליארד דולר: המלחמות הזניקו את ההכנסות וישראל שוברת שיאים דוד הכהן | 02.12.25

בפלג הירושלמי חגגו את השחרור ואמרו כי מדובר ב"הצלחה אדירה", לאחר ש"תלמיד הישיבה שוחרר על ידי ההמון לאחר שכבר היה בתוך ניידת המשטרה הצבאית, בעקבות מחאה אדירה שהתפתחה במקום".

גורם במשטרה טען כי המשטרה הצבאית בחרה לבצע את המעצר היזום ללא תיאום עם המשטרה ובניגוד לנהלים, כוח משטרה שהוזעק למקום פעל לפזר את המחאה ולחלץ את השוטרים הצבאיים ללא פגע".

יצוין כי בשבועות האחרונים המשטרה הצבאית החוקרת חידשה את המעצרים היזומים כנגד תלמידי ישיבות 'עריקים', אך לבינתיים השוטרים הצבאיים לא הצליחו לבצע מעצר בפועל בשל המונים שהוזעקו לבתים ומנעו את המעצרץ