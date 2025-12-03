כיכר השבת
המעצר שהסתבך באופקים

"צבע שחור" | המשטרה הצבאית עצרה תלמיד ישיבה עריק אך נאלצה לשחררו בעקבות המונים שהוזעקו

שוטרי המשטרה הצבאית פשטו על ביתו של תלמיד ישיבה בעיר אופקים והצליחו לעצור אותו | מאות מפגינים הוזעקו למקום בעקבות התרעת 'צבע שחור' ובמקום התפתחה מחאת ענק | קצינת צה"ל שהייתה בניידת החליטה לשחרר את תלמיד הישיבה כדי לפזר את המהומה ולאפשר לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום | גורם במשטרה: המעצר נעשה ללא תיאום (אקטואליה)

הפגנה בכלא 10. ארכיון (צילום: Tal Gal/Flash90)

כוח משטרה צבאית פשט הלילה (בין שלישי לרביעי) על ביתו של תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס, כהוראת גדולי ישראל, והוגדר כ'עריק'.

עם הגעת כוח המשטרה לבית, המשפחה עדכנה את אנשי 'הפלג הירושלמי' על הפשיטה ואלו פרסמו הודעה באמצעות מערכת 'צבע שחור', מה שהקפיץ למקום מאות מפגינים.

המפגינים הקיפו את ביתו של תלמיד הישיבה וניידת המשטרה הצבאית. השוטרים הצליחו להכניס את תלמיד הישיבה לניידת, אך ההמונים הקיפו את הניידת ובמקום התפתחה מהומת ענק.

קצינת מהמשטרה הצבאית, שהייתה בניידת, החליטה לשחרר את תלמיד הישיבה בכדי לאפשר לכוח לעזוב את המקום.

בפלג הירושלמי חגגו את השחרור ואמרו כי מדובר ב"הצלחה אדירה", לאחר ש"תלמיד הישיבה שוחרר על ידי ההמון לאחר שכבר היה בתוך ניידת המשטרה הצבאית, בעקבות מחאה אדירה שהתפתחה במקום".

גורם במשטרה טען כי המשטרה הצבאית בחרה לבצע את המעצר היזום ללא תיאום עם המשטרה ובניגוד לנהלים, כוח משטרה שהוזעק למקום פעל לפזר את המחאה ולחלץ את השוטרים הצבאיים ללא פגע".

יצוין כי בשבועות האחרונים המשטרה הצבאית החוקרת חידשה את המעצרים היזומים כנגד 'עריקים', אך לבינתיים השוטרים הצבאיים לא הצליחו לבצע מעצר בפועל בשל המונים שהוזעקו לבתים ומנעו את המעצרץ

