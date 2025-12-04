כיכר השבת
"אינשי דלא מעלי"

הגרב"צ מוצפי מבהיר: "השמועות שמפיצים בשמי, כולם בשקר נתעב יסודם"

הגאון רבי בן ציון מוצפי מכחיש את הטענות שתקף בחריפות את ראשי ש"ס בשל סערת חוק הגיוס ואמר: "רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים" | ההבהרה המלאה (חרדים)

הגאון רבי בן ציון מוצפי (צילום: דוד ארזני )

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מכחיש את הטענות שתקף בחריפות את ראשי ש"ס בשל סערת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות: "רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים".

בפתח הבהרתו כתב הרב מוצפי: "הבהרה. הנני לגלות דעתי קבל עם ועדה על השמועות שמפיצים בשמי, אינשי דלא מעלי, כאילו במחאתי על חוק גיוס בני הישיבות הזכרתי שמות של עסקני היהדות החרדית, או כיניתי אותם בכינויים שונים, הלקוחים מהלקסיקון של תגרי השוק".

"כולם בשקר נתעב יסודם", מבהיר הפוסק וכותב: "אני רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים, שתפקידם לשמור על בני התורה שלא ייפגעו, ולצער כולנו הם נפגעים, ותו לא מידי".

"והאמת והשלום אהבו. בן ציון מוצפי", סיים הגרב"צ את מכתבו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אכן גדולי הדור הם הם המחליטים בלבד
די
6
לא כסך וממון לא שררה לא כבוד. איש אלוקים פשוט
הרב מוצפי אחד הצדיקים והישרים
5
ברור לכל בר דעת שהיה לו הרבה מה להפסיד אילולי ההבהרה
מוטי
אוי שכך עלתה בימינו
ערבוביה
4
יציאות באין כניסה על בסיס שבועי
יהושוע
3
אז אני אגיד מה שהוא לא אומר. חברי הכנסת החרדים לא מייצגים כמו שצריך את הציבור החרדי!
רם
2
כך מוציאים הבהרה !!! בהבהרה מוכח שאכן הדברים אמת, שלוחי דרבנן אכן מדרדרים את המצב במורה נוראה אלא שמבהיר שלא הזכיר "שמות"... כך גם נכנעים לאיומים נגדו, וגם עומדים מאחורי דעת התורה הצרופה נגד הנציגים הסוררים
ישראל
1
לכל ה"מומחים" וה"יודעים" אולי כבר תגידו איך להעביר חוק גיוס טוב?? ותסבירו לפוליטיקאים כיך לעשות זאת??? הרי אתם יודעים יותר טוב מכולם..
שששששש

