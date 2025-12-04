הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, מכחיש את הטענות שתקף בחריפות את ראשי ש"ס בשל סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות: "רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים".

בפתח הבהרתו כתב הרב מוצפי: "הבהרה. הנני לגלות דעתי קבל עם ועדה על השמועות שמפיצים בשמי, אינשי דלא מעלי, כאילו במחאתי על חוק גיוס בני הישיבות הזכרתי שמות של עסקני היהדות החרדית, או כיניתי אותם בכינויים שונים, הלקוחים מהלקסיקון של תגרי השוק".

"כולם בשקר נתעב יסודם", מבהיר הפוסק וכותב: "אני רק הבעתי את כאבי על שלוחי דרבנן בלי להזכיר שמות או רמזים, שתפקידם לשמור על בני התורה שלא ייפגעו, ולצער כולנו הם נפגעים, ותו לא מידי".

"והאמת והשלום אהבו. בן ציון מוצפי", סיים הגרב"צ את מכתבו.