שני חברי כנסת מסיעת ש״ס, הגיעו היום (חמישי) לביקור בכלא 10, כדי לבקר בחורי ישיבות הכלואים במקום בעוון לימוד תורה.

בחודשים האחרונים, נמתחה ביקורת ציבורית חריפה כנגד מפלגת ש"ס, על כך שהיא מתעלמת מאסירי עולם התורה.

הביקורת התעצמה לאחר שהתברר, שרוב ככול העצורים משתייכים למגזר הספרדי ובעוד גדולי ישראל הליטאים וכן חברי כנסת ליטאיים וחסידים, ערכו ביקורים בכלא, מצד ש"ס הייתה דממה אלחוטית בנוגע לעצורים.

יו"ר ש"ס, שראה את הביקורת והבין את הנזק התדמיתי שזה גורם לו, החליט לתקן את המעוות ושלח הבוקר שני חברי כנסת - ח״כ יואב בן צור ואוריאל בוסו, שיבקרו את הבחורים בכלא הצבאי.

סערה בעיר החרדית: בתו של ראש הכולל נסעה לכפר של העובד הפלסטיני דניאל הרץ | 10.12.25

דרעי, כמובן נמנע מביקור בשונה מיו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, שכזכור גם ערך ביקור בכלא וגם התקשר לעצור אריאל שמאי כשהשתחרר מהכלא.

על פי הודעת ש"ס, במהלך הביקור, החכי״ם שוחחו עם בחורי הישיבות העצורים, ועדכנו אותם על המאמצים הכבירים לשחוררם וקידום החקיקה בוועדת חו״ב להסדרת מעמדם.

בתום הביקור החכי״ם מסרו: ״במדינת היהודים לא יעצרו בחורי ישיבות בעבור לימוד תורה, תנועת ש״ס בראשות מועצת חכמי התורה ויו״ר התנועה הרב אריה דרעי, עומדת כחומה בצורה לימין בחורי הישיבות ופועלת בכל כוחה לבצר ולחזק את עולם התורה גם בימים קשים אלו. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק.״