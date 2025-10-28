כיכר השבת
"מציאות בלתי נסבלת" | צפו

נציגי הציבור התעוררו: חבר הכנסת גפני הגיע לראשונה לבקר עריקים בכלא 10

לראשונה נציג ציבור בכיר מגיע לבקר את העריקים בכלא הצבאי: חבר הכנסת גפני סיים בשעה זו ביקור אצל בחורי הישיבות שכלואים בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה | צפו במה שהוא אמר בתום הביקור (חדשות חרדים)

דבריו של גפני בתום הביקור

יו"ר דגל התורה , טרח ונסע היום (שלישי) לכלא הצבאי, על מנת לבקר את אסירי עולם התורה, היושבים במעצר בעוון לימוד תורה.

בסבב המעצרים הקודם, ראינו את גדולי הדור הליטאיים והחסידיים, שמגיעים לכלא 10, על מנת לעודד את העריקים יושבים בכלא הצבאי, אך לא ראינו נציגי ציבור ליטאיים שמגיעים לכלא.

היום לראשונה, כך נראה חל מפנה וחבר הכנסת גפני כאמור הגיע לכלא 10, כדי לעודד את בחורי הישיבות הנמצאים במקום.

ביציאתו אמר ח"כ גפני: "כתם גדול על מדינת ישראל שמי שלומד תורה נעצר ומושלך לכלא. זוהי מציאות בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת ונעשה הכל כדי להוציא אותם מפה ולהחזיר אותם לישיבה שימשיכו ללמוד תורה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר