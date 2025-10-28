יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, טרח ונסע היום (שלישי) לכלא הצבאי, על מנת לבקר את אסירי עולם התורה, היושבים במעצר בעוון לימוד תורה.

בסבב המעצרים הקודם, ראינו את גדולי הדור הליטאיים והחסידיים, שמגיעים לכלא 10, על מנת לעודד את העריקים יושבים בכלא הצבאי, אך לא ראינו נציגי ציבור ליטאיים שמגיעים לכלא.

היום לראשונה, כך נראה חל מפנה וחבר הכנסת גפני כאמור הגיע לכלא 10, כדי לעודד את בחורי הישיבות הנמצאים במקום.

ביציאתו אמר ח"כ גפני: "כתם גדול על מדינת ישראל שמי שלומד תורה נעצר ומושלך לכלא. זוהי מציאות בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת ונעשה הכל כדי להוציא אותם מפה ולהחזיר אותם לישיבה שימשיכו ללמוד תורה".