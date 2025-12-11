כיכר השבת
הכלכלה נגד הפטור: חוות דעת דרמטית של בנק ישראל נגד נוסח חוק הגיוס

הבנק מותח ביקורת חריפה: "יעדי הגיוס נמוכים והתמריצים הכלכליים חסרי אפקטיביות"; אזהרה חמורה: הנטל הכלכלי ישמר, שוק העבודה ייפגע ותהיה עלות תקציבית (בארץ)

בנק ישראל (צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

בנק ישראל פרסם היום (חמישי) חוות דעת חריפה הנוגעת להצעת חוק הפטור מגיוס, המיועדת להסדיר את מעמד בני הישיבות.

הבנק הביע התנגדות נחרצת לנוסח הנוכחי של החוק, בטענה שהוא לוקה בחסר וכי הסנקציות הכלולות בו נגד חייבי הגיוס החרדים הן בעלות השפעה נמוכה מדי.

"הצעת החוק לוקה בחסר," נכתב בחוות הדעת, המהווה איתות רשמי ומשמעותי לדרג הפוליטי. המסמך מציין כי: "יעדי הגיוס שהיא קובעת נמוכים, והתמריצים הכלכליים לגיוס שכלולים בה הם בעלי אפקטיביות נמוכה".

אזהרה חמורה: "הנטל הכלכלי ישמר והמשק ייפגע"

בנק ישראל קרא לתיקון מיידי של הנוסח, והדגיש את הצורך בקביעת "תמריצים חיוביים ושליליים אפקטיביים" כדי לענות על צרכי הצבא המשתנים.

הבנק הזהיר כי אי-תיקון החוק במתכונתו הנוכחית עלול "לא להביא לשינוי משמעותי בהיקף הגיוס". בכך, מזהירים הכלכלנים, יישמר הנטל הכלכלי הכבד הן על האזרח והן על המשק הלאומי, הנובע מהשימוש הנרחב בכוחות המילואים.

בחוות הדעת הודגש כי לשימור המצב יש "עלויות מאקרו-כלכליות משמעותיות" שיבואו לידי ביטוי חמור:

פגיעה בתפקוד שוק העבודה.אובדן הכנסה משקית רחבת היקף.עלות תקציבית נרחבת למדינה.אובדן הכנסות ממסים

1
לא מבינים שאם ח"ו פוגעים בלימדי התורה, יצטרכו להשקיע תקציבי עתק לצורך ביטחון ועוד דברים.
שששש

