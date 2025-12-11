החדשות הלא באמת חשובות - פרק 3, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)
תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בפרק השלישי של העונה החדשה, וזה מה שמחכה לכם בפרק המסעיר:
מה קרה כשיוסי עבדו הציע קמע לראש הממשלה בנימין נתניהו ?
חבר הכנסת מיקי לוי קוטל חרקים בכנסת...
אביגדור ליברמן מוכיח בקיאות במתמטיקה ומדבר על אחוזים...
טלי גוטליב מורידה את נעמה לזימי מהאולימפוס שבו היא חיה...
סימון דוידסון מתלונן על הפרוטקשן
מירב בן ארי, בדרך אל האושר, סופרת שקלים ואנשים...
ומה קרה כשאחמד טיבי פותח פה ברוב חוצפתו על רבנים?
איתמר בן גביר עונד סיכה חדשה. למה? "תלוי" את מי שואלים...
שלמה קרעי מרביץ תורה בגלעד קריב.
או כמו שאומר יאיר לפיד לאורך התוכנית, "קחו אחריות"...
צפו בפרק המלא בראשית הכתבה
מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן
קרדיטים >>>
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: נריה סעדיה ולמי עזוז
- עריכה: ידידיה כהן
0 תגובות