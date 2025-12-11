כיכר השבת
החדשות הלא חשובות | הפרק השלישי

בין עכבישים לקמעות: השבוע שבו הכנסת הפכה לגן חיות וההצעה לנתניהו • צפו

איך הגיעו ראש של עורב וכנף של דוכיפת ל'אולפן כיכר'? חבר הכנסת מ'יש עתיד' שמחסל חרקים בשידור חי וטלי גוטליב בפגישה מיוחדת עם מגיש התכנית • צפו בכל החדשות הלא באמת חשובות של השבוע (אולפן כיכר)

החדשות הלא באמת חשובות - פרק 3, עונה 2 (צילום: באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, לפי סעיף 27א)

תכנית 'החדשות הלא באמת חשובות' בהגשת יוסי עבדו בפרק השלישי של העונה החדשה, וזה מה שמחכה לכם בפרק המסעיר:

מה קרה כשיוסי עבדו הציע קמע לראש הממשלה ?
חבר הכנסת מיקי לוי קוטל חרקים בכנסת...
מוכיח בקיאות במתמטיקה ומדבר על אחוזים...
טלי גוטליב מורידה את נעמה לזימי מהאולימפוס שבו היא חיה...
סימון דוידסון מתלונן על הפרוטקשן
מירב בן ארי, בדרך אל האושר, סופרת שקלים ואנשים...
ומה קרה כשאחמד טיבי פותח פה ברוב חוצפתו על רבנים?
עונד סיכה חדשה. למה? "תלוי" את מי שואלים...
שלמה קרעי מרביץ תורה בגלעד קריב.
או כמו שאומר לאורך התוכנית, "קחו אחריות"...

צפו בפרק המלא בראשית הכתבה

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן

קרדיטים >>>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: נריה סעדיה ולמי עזוז
  • עריכה: ידידיה כהן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תפסיקו להחליף עיצוב כל שבועעעעעעעע
יו

