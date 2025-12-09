ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום (שלישי) נאום מוקלט לכנס הסייבר הבינלאומי 2025 ופתח בהתייחסות למעמדה של ישראל כמעצמת סייבר עולמית, וכן למגמות העתידיות של המדינה בתחום הטכנולוגיה.

בדבריו התייחס ראש הממשלה גם לקריאות לועדת חקירה ממלכתית, ובפרט לקריאתו של ראש השב"כ המודח רונן בר שהעביר ביקורת על נתניהו בנושא.

ראש הממשלה פתח את דבריו בברכה למשתתפי הכנס והדגיש את ההובלה הישראלית בתחום.

"אני מברך את כל משתתפי כנס הסייבר בישראל. ישראל היא מעצמת סייבר עולמית. אנחנו מקבלים חלק עצום מהשקעות הסייבר בעולם. בדקתי את הנתונים, אנחנו בהשקעות לנפש בפער עצום מול כל מדינה אחרת, ואפילו במספר אבסולוטי זה גבוה מאוד.

זה בא בזכות קודם כל החלטה שקיבלנו לפני 12 שנים; אמרתי שאנחנו חייבים להציב את ישראל במקום מוביל בעולם בתחום הזה, וזה התאפשר בגלל הגאוניות שטבועה בעם שלנו, בנשים ובגברים שהקימו את הסטארטאפים ובאמת הפתיעו את העולם. באמת כל העולם מגיע הנה כדי לראות את זה, את הסייבר הלאומי שהוא בעצם מרכז סייבר עולמי."

נתניהו התייחס גם למטרות הטכנולוגיות הבאות של המדינה, והצהיר כי ישראל תהיה מדינה מובילה בבינה מלאכותית וקוואנטום.

"אנחנו מתכוונים לעשות את אותו הדבר בדיוק בבינה מלאכותית, ואנחנו גם ניכנס לקוואנטום. בשלושת התחומים האלה ישראל תהיה מדינה מובילה בעולם. זה חשוב לגבי הבטחת העתיד שלנו, הביטחון שלנו, הכלכלה שלנו, והרווחה של האזרחים שלנו."

לאחר מכן, עבר ראש הממשלה נתניהו לנושא הכשל הביטחוני והדגיש את הצורך בבדיקה מקיפה שתכלול את כל הדרגים. בדבריו התייחס נתניהו ברמז לביקורת של ראש השב"כ המודח רונן בר שקרא לוועדת חקירה ממלכתית.

"אבל אנחנו צריכים להכיר בדבר נוסף", אמר נתניהו: "היה פה כשל, כשל עצום. הכשל הזה חייב להיבדק עד תום, הוא חייב לבדוק גם את הדרג המדיני, גם את הדרג הצבאי, גם את הדרג הביטחוני, את כולם. וזה אפשרי רק אם אנחנו עושים את זה בוועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר."

ראש הממשלה המשיך והתייחס למודל ועדת הבדיקה בארצות הברית לאחר אירועי 9.11 והבהיר כי זו הדרך לפעול גם בישראל.

"דבר דומה נעשה בארה"ב. אחרי האסון הגדול ביותר בתולדות ארה"ב, הם הקימו ועדה שמורכבת חצי מרפובליקנים, חצי מדמוקרטים. לא היה יתרון לאף אחד, כל אחד יכול היה להביא כל שאלה, וכל אדם שהצדדים רצו לעלות. זה מה שיהיה גם כאן, לא יהיה כאן אתרוג, לא תהיה כאן סגירה של צד אחד אל מול צד אחר. כולם יביאו וכולם יישאלו, ורק כך נגיע לאמת. כך צריך לעשות, וזה גם מה שיעשה."

כזכור, מוקדם יותר היום (שלישי) אמר רונן בר כי "הדרך היחידה לעשות תחקיר כולל לכשל הזה, לדעת מה באמת קרה, לפוגג את הקונספירציות המסכנות את המשך קיומנו, ללמוד מה לתקן ולהבטיח שזה לא יחזור היא רק באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. כזו שיש בה אנשי מקצוע, שרואה את כל התמונה ויודעת לספר את כל הסיפור ולהחליט מה צריך לעשות כדי שזה לא יחזור".