( צילום: באדיבות המצלם )

יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט, המקדם את חוק הגיוס בימים אלה, הגיע הבוקר (חמישי) לפגישה ממושכת עם נציגות מחברי בית דין רבני חב"ד, הגוף הרוחני העליון של חסידי חב"ד בארץ, ושמע מקרוב על הצרכים הייחודיים לתלמידי ישיבות חב"ד.

הפגישה עסקה בעיקרה בנסיעה לשנת ה'קבוצה', שנת לימודים בישיבת חב"ד המרכזית בניו יורק, ובגיבוש פתרונות הייחודיים לבחורי החסידות. בפגישה השתתפו גם עסקני חב"ד המעורים בפרטים. בתקופה האחרונה ביקרו חברי בית הדין בישיבות חב"ד הגדולות בארץ ודנו עם התלמידים ואנשי הצוות על אתגר הגיוס, ברקע המעצרים שבוצעו, והעבירו הנחיות פרקטיות וגם דברי השקפה בהתאם לשיטת חב"ד. הרבנים גורסים כי אפשרות גיוס היא רק אחרי חתונה ולפחות שנת לימוד בכולל. וכי עד אז על תלמידי הישיבות, הלומדים תורה, להמשיך בלימודם מבלי להתפעל. הרב הראשי לשעבר והשחקן שחזר בתשובה ריתקו את תושבי תל אביב בחג הגאולה חיים רוזנבוים | 10.12.25 ש בעקבות הפוגרום הנורא שהתרחש בקלויז: מסע חירום רווי יגון בראשות האדמו"ר מסאדיגורה אסף מגידו | מקודם גורמים בחב"ד השמיעו ביקורת לאחרונה על נציגות הצבא, שבולמת כל ניסיון להגיע להסדר עם החסידות, שחלקים ממנה מתגייסים אחרי חתונה. עד פקיעת חוק הגיוס פעל "הסכם חב"ד" ועם פקיעת החוק בטל גם ההסכם.

הפגישה עם ביסמוט

הפגישה עם ביסמוט

אמש הגיב ביסמוט בחריפות להודעת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, בה הביעה התנגדות לחוק הגיוס המוצע. "ניסיון יפה, עו"ד מיארה, להסיח את הדיון עם חוות הדעת, בדיוק ביום שבו עולות שאלות אפלות ביחס למעורבותך בפרשת שדה תימן", כתב ביסמוט בפוסט שפרסם ברשת X. "ניסיון יפה, אבל לא הפעם".

בסיעות החרדיות לא הופתעו אמש כששמעו על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נגד נוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

לדברי בכירים חרדים העוסקים בחקיקה: "זה היה צפוי, ידענו שזו עמדתה, לא היה לנו ספק שהיא תטען שהחוק לא חוקתי ולא שוויוני, לא היה בכלל ניסיון לשתף איתה פעולה - היא רוצה להפיל את הממשלה אז לא רלוונטי מה כתוב בחוק".

אלא שבכיר חרדי הבהיר הלילה שההלם החרדי הוא דווקא מהיועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור: "לאורך כל החודשיים האחרונים ביסמוט אמר לנו שכל סעיף בחוק מתואם עם היועצת של הוועדה, שלא יהיו הפתעות, אבל נראה שהוא שיקר אותנו, לא פחות".

לדברי הבכיר החרדי: "העובדה שבסעיף המרכזי הראשון בנוסח החוק, סביב שאלת הכנסת שירות אזרחי ביטחוני ליעדי הגיוס - היועצת אומרת 'לא ולא', זה מלמד שהוא לא באמת מתואם איתה, וזו רק ההתחלה, בקצב הזה לא יהיה חוק כי לא נעביר חוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, רב הנזק על התועלת".