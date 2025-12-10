כפי שדיווחנו, מאות ליוו היום למנוחות בירושלים את הגה"ח המשפיע הברסלבאי הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, שנודע בעבודת ה' שלו ובדאגתו הכנה לנוער המתמודד.

בשעות שלפני מסע ההלוויה, פורסמה צוואתו היוצאת דופן של המנוח: "את מיטת בהלווי׳ ישאו דווקא הנושרים והם עדיפים מעל כל הפיינע מאנשאן... הסיבה כי בשמים הם חשובים הרבה מאד ויותר מסתם חסידים".

צוואה זו, שריגשה וטלטלה את הציבור כולו, יצרה רגע יוצא דופן במסע ההלוויה. על פי התיעודים מהאירוע, לא רק צעירים שנפלטו מהמסגרת הגיעו, אלא קהל עצום של תלמידים, אברכים ואנשים מכל הזרמים, שצבא על המיטה וביקש בכל לשון של בקשה לשאת אותה – ובכך לקיים את דבריו של הצדיק ולהיחשב כ"נושרים" לשם מצווה.