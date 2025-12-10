כיכר השבת
מחזה מרגש בהלוויה

"כולנו נושרים" - המונים צבאו לשאת מיטתו של הגרב"ז קנפלמכר זצ"ל, כדי לקיים צוואתו 

צוואתו המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מגדולי המשפיעים בברסלב שהלך לעולמו, חוללה מחזה נדיר ויוצא דופן במסע הלווייתו | לאחר שנודע כי המנוח ביקש שדווקא "הנושרים" ישאו את מיטתו, נרשמה תופעה מרגשת בה המוני מלווים, מכל גווני הקשת, נדחקו לשאת את המיטה וביקשו להיכלל תחת הכינוי "נושרים" כדי לקיים את בקשתו האחרונה | צפו בתיעוד (חסידים)

2תגובות
מסע הלוויית הגה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל (צילום: חיים שפירא)

כפי שדיווחנו, מאות ליוו היום למנוחות בירושלים את הגה"ח המשפיע הברסלבאי הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, שנודע בעבודת ה' שלו ובדאגתו הכנה לנוער המתמודד.

בשעות שלפני מסע ההלוויה, פורסמה צוואתו היוצאת דופן של המנוח: "את מיטת בהלווי׳ ישאו דווקא הנושרים והם עדיפים מעל כל הפיינע מאנשאן... הסיבה כי בשמים הם חשובים הרבה מאד ויותר מסתם חסידים".

צוואה זו, שריגשה וטלטלה את הציבור כולו, יצרה רגע יוצא דופן במסע ההלוויה. על פי התיעודים מהאירוע, לא רק צעירים שנפלטו מהמסגרת הגיעו, אלא קהל עצום של תלמידים, אברכים ואנשים מכל הזרמים, שצבא על המיטה וביקש בכל לשון של בקשה לשאת אותה – ובכך לקיים את דבריו של הצדיק ולהיחשב כ"נושרים" לשם מצווה.

הצוואה המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל

המחזה, בו רבים כל כך ביקשו לשאת בבכי את המיטה ולהזדהות עם מי שמכונים "נושרים", שיקף את עומק המסר שהותיר אחריו רבי בנימין זאב זצ"ל: מסר של אהבה ללא תנאי וראיית הזכות והמעלה הטמונה גם במי שאינם הולכים בדרך המקובלת.

ההמונים ראו בבקשה זו לא רק צוואה, אלא קריאת כיוון ומוסר השכל, שאף אחד אינו "פיינע מאנשאן" מוחלט, וכי המעלה האמיתית נמדדת בשמיים, לעיתים דווקא בקרב פשוטי העם והמתמודדים.

מסע הלוויית הגה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)
מסע הלוויית הגה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מטלטל
אלי
1
אין אפילו נושר אחד
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר