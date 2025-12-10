כיכר השבת
רצה להיקבר לצידם

הצוואה המרטיטה | מדוע ביקש המשפיע שבחורים נושרים ישאו את מיטתו?

המונים מלווים בשעה זו למנוחות את הגה"ח המשפיע הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל | בצוואתו המפורשת שנכתבה בכתב ידו ביקש שנושרים ופשוטי עם ישאו את מיטתו בהלוויה ויקברוהו לידם | צפו בעותק של הצוואה (דיין האמת)

הגה"צ רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל (צילום: אלחנן קוטלר באדיבות מגזין משפחה)

המונים מלווים בשעה זו (רביעי) למנוחות את אחד מבני העליה של עיה"ק ירושלים, הגה"ח הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מחשובי משפיעי חצה"ק ברסלב, שהיה עובד את ה' למעלה מדרך הטבע.

דבר מעניין יראו המלווים במסע ההלוויה, כשאת מיטתו ישאו בחורים שלא בדיוק הולכים בדרכי חסידות, וזאת על פי צוואתו המפורשת והמרטיטה:

הצוואה המרטיטה של הגה"ח רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל

נוסח הצוואה

רצוני לכתוב לכם דבר ויתכן ולא תבינו כלל למה זה רצוני ובהזדמנות אסביר לכם היטב היטב

א. את מיטת בהלווי׳ ישאו דווקא הנושרים והם עדיפים מעל כל הפיינע מאנשאן (אנשים חשובים ומכובדים, ח.ר.)

ב. גם קברי אמנם בין שומרי שבת אבל עדיף ביותר ליד הנושרים או פשוטי העם ופשוטים ממש, והסיבה כי בשמים הם חשובים  הרבה מאד ויותר מסתם חסידים ולובש מחלצאות ובהזדמנות אסביר לכם מדוע.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אז שמישהו יסביר לי, אם הם יותר חשובים בשמיים, אולי עדיף להיות נושר???? המסר צריך להיות אחרת שיש אנשים פשוטים שנחשבים יותר ממי שנראה חשוב מסיבות ברורות, אבל ההכללה לא ברורה כלל.
ג'ון לנון

