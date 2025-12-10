המונים מלווים בשעה זו (רביעי) למנוחות את אחד מבני העליה של עיה"ק ירושלים, הגה"ח הנודע רבי בנימין זאב קנפלמכר זצ"ל, מחשובי משפיעי חצה"ק ברסלב, שהיה עובד את ה' למעלה מדרך הטבע.

דבר מעניין יראו המלווים במסע ההלוויה, כשאת מיטתו ישאו בחורים שלא בדיוק הולכים בדרכי חסידות, וזאת על פי צוואתו המפורשת והמרטיטה:

נוסח הצוואה

רצוני לכתוב לכם דבר ויתכן ולא תבינו כלל למה זה רצוני ובהזדמנות אסביר לכם היטב היטב

א. את מיטת בהלווי׳ ישאו דווקא הנושרים והם עדיפים מעל כל הפיינע מאנשאן (אנשים חשובים ומכובדים, ח.ר.)

ב. גם קברי אמנם בין שומרי שבת אבל עדיף ביותר ליד הנושרים או פשוטי העם ופשוטים ממש, והסיבה כי בשמים הם חשובים הרבה מאד ויותר מסתם חסידים ולובש מחלצאות ובהזדמנות אסביר לכם מדוע.