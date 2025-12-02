אלפי בני תורה ליוו אתמול, אבלים וחפויי ראש, את אחד מיחידי הסגולה של ירושלים של מעלה, הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל. המנוח, שהסתיר את פועלו כל ימיו והשיב רבים מעוון במסירות נפש תוך שהוא מתהלך בצידי הדרכים כאחד האדם.

מסע הלווייתו יצא מרחבת ישיבת "פורת יוסף" בשכונת גאולה, עבר דרך מוסדות "אורה ושמחה" שבראשותו עמד, ומשם המשיך לבית העלמין סנהדריה שם נטמן.

במהלך ההלוויה ספדו לו גדולי הדור, אשר ביכו בדמע על ארון הקודש שנגנז לאחר שנות עמל ויגיעה בקירוב לבבות ישראל לאביהם שבשמים, כשהוא דבק בדרך של שלא על מנת לקבל פרס.