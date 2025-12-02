כיכר השבת
מפורת יוסף לסנהדריה

רבי משה חיים אריה זצ"ל | אלפים ליוו למנוחות את הצדיק שהסתיר את פועלו

אלפי בני תורה ליוו אתמול למנוחות את הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל | מסע ההלוויה יצא מישיבת פורת יוסף ועבר דרך מוסדות אורה ושמחה בדרכה לבית העלמין סנהדריה | גדולי הדור ביכו מרה על לכתו של האי צדיק נשגב | תיעוד דומע (חרדים)

מסע הלווית הגה"צ רבי משה חיים אריה זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

אלפי בני תורה ליוו אתמול, אבלים וחפויי ראש, את אחד מיחידי הסגולה של ירושלים של מעלה, הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל. המנוח, שהסתיר את פועלו כל ימיו והשיב רבים מעוון במסירות נפש תוך שהוא מתהלך בצידי הדרכים כאחד האדם.

מסע הלווייתו יצא מרחבת ישיבת "פורת יוסף" בשכונת גאולה, עבר דרך מוסדות "אורה ושמחה" שבראשותו עמד, ומשם המשיך לבית העלמין סנהדריה שם נטמן.

במהלך ההלוויה ספדו לו גדולי הדור, אשר ביכו בדמע על ארון הקודש שנגנז לאחר שנות עמל ויגיעה בקירוב לבבות ישראל לאביהם שבשמים, כשהוא דבק בדרך של שלא על מנת לקבל פרס.

מסע הלווית הגה"צ רבי משה חיים אריה זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
