מכים שנית: דירות בירושלים בפחות משני מיליון ₪?

בעיר שבה מחירי הדיור שוברים שיאים שנה אחרי שנה, ובזמן שרוב הציבור כבר השלים עם זה שדירה ב־ירושלים היא חלום רחוק – נפתחת בימים אלה הרשמה שקטה לפרויקט נדיר, כזה שכמעט ולא קיים בשוק הירושלמי.

מדובר בפרויקט מגורים חדש, מהיוקרתיים והאיכותיים שיבנו בעיר בשנים האחרונות, במיקום מהטובים ביותר בירושלים, עם סטנדרט בנייה גבוה במיוחד ובמקביל: מחירי הדירות בפרויקט שוברי שוק!!! {כן גם דירות בפחות מ-2 מ'} והדירות המאובזרות בפרויקט ימכרו בממוצע של - 300,000 ₪ ואף יותר מתחת למחירי השוק המקובלים, מלבד התנאים המיוחדים הכוללים גם פטור מלא מכל המדדים וההצמדות. הפרויקט מציע חוויית מגורים ברמה הגבוהה ביותר: בנייה בסטנדרט פרימיום מהמתקדמים ביותר בירושלים

מפרט טכני עשיר במיוחד

הדירות נבנות עם מערכות בית חכם מלא!

תכנון אדריכלי מוקפד

תנאי תשלום גמישים ועוד "מצד אחד – רמת יוקרה שמתחרה בפרויקטים האקסקלוסיביים ביותר בעיר" ומצד שני מדגיש אבי ממן מנכ"ל החברה "מחירים שנראים כאילו שייכים לעשור הקודם".

למה ירושלים תמיד מנצחת?

ירושלים היא לא עוד עיר, היא עיר הבירה, מוקד לאומי, תרבותי, דתי והיסטורי עם ביקוש קבוע וקשיח מחירי הדירות בירושלים ממשיכים לעלות גם בתקופות מאתגרות היות ולעיר יש ביקוש מתמשך מצד תושבי ישראל, ביקוש חזק ויציב מצד תושבי חוץ והיצע קרקעות מוגבל השילוב של ביקוש אדיר והיצע מוגבל מייצר מציאות ברורה:

מחירי הנדל״ן בירושלים נוטים לעלות לאורך זמן, גם בתקופות שבהן שווקים אחרים מתקררים ואת העובדה הזו אנו רואים ממש בימים הללו ששוק הנדל"ן בירושלים רק עולה ועולה.

"כשנכנסים לפרויקט כזה במחיר נמוך משמעותית מהשוק מדובר לא רק בדירה בירושלים, אלא גם בהשקעה חכמה"– מדגיש ממן

אז איך זה קורה? למה המחירים כל כך נמוכים?

הפרויקט נפתח תחילה לחברי קבוצת הרוכשים של Power Group – קבוצה שפועלת בשיטה ברורה:

איגוד רוכשים סגורים מראש, כניסה מוקדמת לפרויקטים, כוח קנייה קבוצתי, משא ומתן ישיר על מחירים ותנאים בפועל. "אנחנו הראשונים שרוכשים דירות בפרויקט בכח קניה אדיר, ולכן אנו מקבלים מחירים ותנאים שמי שיגיע אחר כך פשוט לא יפגוש" אומר אבי ממן

מה השלב עכשיו?

בשלב הזה נפתחת הזכות להרשמה בלבד.

הנרשמים יקבלו:

זימון אישי לבחירה מוקדמת

קדימות אמיתית לפני פתיחה רחבה

מי שמכיר את שוק הנדל״ן בירושלים, ומי שיודע לזהות עסקה בזמן – מבין שזו יכולה להיות העסקה שתשנה את חייו!!

