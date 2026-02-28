הגה"צ רבי יעקב מנחם מנדל יורוביץ זצ"ל ( צילום: שוקי לרר )

אבל כבד ירד על ירושלים ועל עולם התורה והחסידות כולו, עם קבלת הידיעה המרה על הסתלקותו לשמי רום של האי גברא רבא, הגאון רבי יעקב מנחם מנדל יורוביץ זצ"ל, חבר בד"ץ 'העדה החרדית' ומחשובי רבני חסידות תולדות אהרן, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה במהלך השבת האחרונה, והוא בן 73 בהסתלקותו.

הלם אחז בבני משפחתו ובקהל חסידי תולדות אהרן עם הגעת הבשורה הקשה. בתקופה האחרונה נחלש הגרי"מ זצ"ל, וביום רביעי האחרון אף עבר הליך של צינתור בבית החולים. ביום שישי שוחרר לביתו כשהוא נראה מתאושש, ובליל שבת עוד סעד את סעודת השבת עם בני משפחתו כרגיל, ברוממות ובשמחה של מצווה. אולם, בשבת בבוקר, כאשר ניסו בני הבית להעירו, התברר כי הגרוע מכל קרה – הרב לא התעורר משנתו, וככל הנראה השיב את נשמתו בשינה מדום לב. הגרי"מ יורוביץ זצ"ל נולד ברומניה ביום המיוחס ב' סיון תשי"ב, בתוך שלושת ימי הגבלה, לאביו הרה"ח רבי אהרן יורוביץ זצ"ל, פליט שואה שהיגר ללונדון ושימש שם כסופר סת"ם ירא שמיים, ולאמו מרת בלומה ע"ה.

בבחרותו גלה למקום תורה וזכה ליצוק מים על ידיהם של גדולי עולם. הוא למד בישיבת 'תורה ויראה' בארה"ב של חסידות סאטמר, שם זכה להתקרב לאדמו"ר ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, וכן היה מקורב לאדמו"ר רבי איצק'ל מפשעווארסק זצ"ל.

לאחר עלייתו לארץ הקודש, נכנס ללמוד בישיבת תולדות אהרן בירושלים, שם דבק בלב ונפש באדמו"ר בעל ה'דברי אמונה' זצ"ל, שהיה לרבו המובהק וממנו ינק את דרכו בעבודת ה' ובחסידות.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בתו של הרב החסיד רבי שלמה פפנהיים זצ"ל, מסמלי 'העדה החרדית' וממייסדי 'בית החלמה ליולדות'.

שמו של הגרי"מ יצא לפניו כעילוי וכפוסק מובהק. הוא הוסמך להוראה אצל בעל ה'קנה בושם', הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל. במהלך השנים שימש כר"מ ומגיד שיעור בישיבת בית יוסף צבי דושינסקיא ובישיבת תולדות אהרן, והנהיג כראש כולל את כולל 'שומרי החומות'.

בשנת תשמ"ו מונה לשמש כמו"ץ בבית הדין של 'העדה החרדית', ובחודש סיון תשס"ו עלה לכהן כחבר הבד"ץ וכמנהיג רוחני של שכונת בית ישראל. פסקיו היו לשם דבר, והוא שילב גאונות עצומה עם ענווה וחביבות לכל פונה.

המנוח זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והיראה.

ההלוויה תצא הערב (מוצאי שב"ק) בשעה 22:00 מרחבת זופניק בנייני העדה החרדית בירושלים, אל עבר 'הר הזיתים'.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'