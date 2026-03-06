( צילום: תקשורת שב"כ )

בהתאם להערכת המצב הביטחונית, ולאור איומים קונקרטיים על סמלי ישראל ונציגויות ישראל בעולם, שב״כ בשיתוף עם משרד החוץ, הגבירו במהלך התקופה האחרונה את המוכנות המבצעית של צוותי האבטחה באמצעות פעילויות ייחודיות, בשיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המקומיים סביב יעדים ישראלים בחו"ל.