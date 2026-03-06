כיכר השבת
שאגת הארי: תגבור אבטחה בנציגויות ישראל בעולם בעקבות איומים ביטחוניים

שב"כ ומשרד החוץ הודיעו כי חיזקו את מערך האבטחה סביב יעדים ישראליים ברחבי העולם, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאיתור איומים (חדשות)

(צילום: תקשורת שב"כ)

בהתאם להערכת המצב הביטחונית, ולאור איומים קונקרטיים על סמלי ישראל ונציגויות ישראל בעולם, שב״כ בשיתוף עם משרד החוץ, הגבירו במהלך התקופה האחרונה את המוכנות המבצעית של צוותי האבטחה באמצעות פעילויות ייחודיות, בשיתוף פעולה הדוק עם הכוחות המקומיים סביב יעדים ישראלים בחו"ל.

במסגרת זו, בוצעו מהלכים משותפים להתמודדות עם תרחישי קיצון, במטרה להגביר את מוכנות הצוותים בשטח לאירועים ביטחוניים. כולל שיפור תהליך תגובה מהירה, פינוי חירום ושיתוף פעולה עם גורמי ביטחון מקומיים בכלל הנציגויות בעולם, בדגש על המזרח התיכון, אירופה ואפריקה.

שב״כ וביטחון משרד החוץ ביצעו תגבורי אבטחה גלויים וסמויים סביב הנציגויות, הדיפלומטים, המשלחות ויעדי התעופה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות משמעותיות לניטור, זיהוי ואיתור איומים פוטנציאלים - כולל יכולות מתקדמות, על רקע האיומים האווירים אשר התגברו במהלך הימים האחרונים במדינות שונות בעולם.

התגבורים שבוצעו כללו גם הגברת נוכחות ביטחונית באזורי ריכוזי ישראלים ברחבי העולם, כולל באזורי המתנה סביב טיסות ישראליות. משרד החוץ דואג שבכל ריכוז ישראלים בעולם מתאפשר המשך מענה קונסולרי לכל מי שזקוק לכך.

