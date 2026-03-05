כיכר השבת
כשבעלך לא סגר את המקפיא | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת כי תשא • צפו

רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי היא מגישה באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: אם הקב"ה סלח לעם ישראל שניסה להחליף את הבורא של כל העולם בעגל עלוב מנזמים, גם את יכולה לסלוח לבעלך שהוא לא סגר את המקפיא עד הסוף ועכשיו הכל קרח וגועל נפש • צפו (אולפן כיכר)

אפטר פורים שמח מתאוששת שלי! אנחנו מדרמה לדרמה, מאיראן ופורים - לפרשת השבוע פרשת כי תשא, חטא העגל לא עלינו.

עם ישראל מחכה למשה 40 יום!

שזה בדיוק מה שמשה שלי טוען שהוא מחכה לי בקניון... גברים... אני מחכה הרבה יותר שתתלה את המדף בחדר של הילדים, נכון?

אז הגברים מאבדים סבלנות ודורשים מאהרון הכהן - "קום עשה לנו אלוהים!", כאילו אם משה נעלם, הגיע הזמן לעשות גיבוי.

אבל כאן נכנסות נשים צדקניות!

כולנו יודעות, שאהרון שלח את הגברים לבקש את התכשיטים מהנשים, כי ידע שהן יעכבו את החטא.

איזו אישה תיתן את השרשרת שלה בשביל לעשות עגל?! מה אני פרה? לך ליעל פוליאקוב.

אבל בנות ישראל לא סרבו מתוך קמצנות, אלא כי הן באמת צדיקות. צדיקות.

אז הגברים לקחו את הנזמים של עצמם, ויצרו מהם את העגל הבעייתי.

לכן גברים לא צריכים להסתובב עם נזמים, באמת, הניזמום מביא לידי חטא.

החלק הכי מדהים הוא, שאחרי כל הבלגן, שבירת הלוחות, והעונש - הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו את התכונה הגבוהה ביותר - הסליחה.

אם הקב"ה סלח לעם ישראל שניסה להחליף את הבורא של כל העולם בעגל עלוב מנזמים, גם את יכולה לסלוח לבעלך שהוא לא סגר את המקפיא עד הסוף ועכשיו הכל קרח וגועל נפש.

תזכרי - הסליחה היא אלוהית, ועכשיו הוא חייב לך שרשרת פיצוי. הוא את הפאדיחה שלו כבר עשה.

