שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה בתל אביב יחד עם בכירי מערכת הביטחון, ובהם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן ובכירים נוספים.

בתום הדיון הדגיש כ"ץ כי המערכה נגד חיזבאללה נמשכת במקביל לפעולות התקיפה בלבנון, ובהן התקיפות באזור הדאחייה בביירות. לדבריו, מהלך פינוי התושבים מכפרי דרום לבנון עד נהר הליטני הוא "חשוב ביותר".

עם זאת, לדבריו, המשימה המרכזית היא שמירה על ביטחונם של תושבי הצפון. "אף אחד מתושבי הצפון לא צריך לעזוב ולזוז מאדמתם ומהיישובים שלהם", אמר. "יש כאן מבחן – אני לא רוצה לראות אף אחד מהתושבים האלה נאלץ או חושב שהוא צריך לעזוב את הצפון".

כ"ץ ציין כי צה"ל עיבה את הכוחות בקו המגע ואף הרחיב את פעילותו בתוך שטח לבנון. לדבריו, "התפיסה שאנחנו מגינים על היישובים ועל הגבול מתוך שטח האויב היא תפיסה ברורה גם בתוך לבנון. היו חמש נקודות, וכעת הנקודות הללו התרחבו בצורה משמעותית".

לדבריו, הרחבת האחיזה נועדה למנוע ירי נ"ט לעבר יישובי הצפון וליצור שכבת הגנה נוספת. "האגרופים הולכים קדימה כדי שהחיילים והצבא יהיו המגן על היישובים מפני ירי נ"ט בכינון ישיר", אמר.

שר הביטחון הוסיף כי אחד היעדים של חיזבאללה הוא לגרום לתושבי הצפון לעזוב את בתיהם, אך הדגיש כי ישראל תפעל למנוע זאת. "תושבים במדינת ישראל לא זזים מבתיהם, מאדמתם ומהיישובים שלהם", אמר.

בסיום דבריו הבהיר כ"ץ כי ישראל תמשיך לפעול נגד הארגון עד להשגת הכרעה. "זה התפקיד של הצבא – להגן על האזרחים, ואנחנו נעשה את זה עד להכרעת חיזבאללה בדרך כזו או אחרת".