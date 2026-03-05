מחבלי חיזבאללה ( צילום: אתר שאטרסטוק )

על אף שבישראל היו מעט סקפטיים לגבי הצטרפותו של ארגון הטרור חיזבאללה למערכה מול ישראל בזמן מלחמה מול איראן, זאת לנוכח המכות שחטף מאז הוכרזה הפסקת האש בשנה שעברה ואל מול האיומים הישראליים וההבהרות כי צעד כזה יוביל להשמדת הארגון - בארגון לא הותירו כל ספק וכבר בלילה הראשון הצטרפו למלחמה כששיגרו טילים לכיוון חיפה ונטלו אחריות מלאה לשיגורים.

בארגון לא הסתפקו בהשתתפות 'סמלית' של מטח בודד אלא נכנסו באופן מלא למלחמה, כמו בימי המלחמה בצפון - אם כי ביכולות פחותות (אותן נסקור בהרחבה בהמשך) לצד הפתעות שונות. >> למגזין המלא - לחצו כאן לצד שיגור הטילים ליישובים צמודי הגדר ולעבר בסיסי צה"ל בצפון (לטענת ארגון הטרור), בחיזבאללה העלו את כמות השימוש בכטב"מים מתאבדים - זאת לנוכח ה"הצלחה" שלהם בימי המלחמה בצפון. בחסדי שמיים, ישראל רושמת הצלחות מרשימות ביכולות השמדת הכטב"מים בין השאר (כך לפי פרסומים שונים) באמצעות מערכת הלייזר ושאר אמצעים.

מתוך פצצות המצרר ששיגר חיזבאללה ( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל, בארגון הטרור השתמשו אמש לראשונה בפצצות מצרר כאשר שיגרו את פצצת המצרר ליישוב מטולה בשעת צהרים. בתחילה הכחישו כוחות החירום כי מדובר בפצצת מצרר. בהמשך התברר כי מדובר אכן בפצצה שכזו.

הפצצה הינה פצצה קטנה שבתוכה עשרות ולעיתים מאות פצצות קטנות יותר. חלק ניכר מהפצצות לא מתפוצץ בזמן הנפילה, ויכולים להתפוצץ ממגע או תזוזה אפילו שנים לאחר מכן. הדבר הופך את הפצצה הזו למסוכנת במיוחד באזורים אזרחיים.

זאת בנוסף ללחימה מול כוחות צה"ל שנכנסו לפעילות קרקעית בשטח לבנון להשמדת אתרים צבאיים של הארגון. אמש נפצעו שני לוחמים מחטיבה 401 של השריון באורח בינוני מירי נ"ט לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. לטענת חיזבאללה הוא מסב אבידות ונזקים לכוחות הנלחמים.

לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

מה גרם לחיזבאללה להצטרף למערכה?

עם הצטרפות חיזבאללה בלילה הראשון למבצע, בישראל לא הבינו מה הרציונל של ארגון הטרור השיעי להצטרף למערכה חסרת הסיכוי מול ישראל, בשעה שחיל האוויר הישראלי פועל בכל מקום בחופשיות. כאשר אם לא די בכך - ישראל קיבלה 'ויזה מפנקת' מארצות הברית לפרק את חיזבאללה לאחר כשלון המהלך המדיני - מה שאומר השמדה מוחלטת של כוחו הצבאי של הארגון.

בצה"ל לא בזבזו זמן וכבר באותו לילה החל חיל האוויר לכתוש אתרי חיזבאללה ברחבי לבנון לצד עשרות תקיפות וחיסולים בביירות נגד בכירי הארגון והאיראנים ש(עדיין) בלבנון ומכווינים את פעילות הארגון.

למרות שהצטרפות חיזבאללה נראית מאולצת או פעולה 'מהבטן', הכרה פנימית של התנהלות הארגון מעלה כי אין מדובר בניסיון התאבדות קולקטיבי אלא כחלק מהאג'נדה המסודרת של ארגון הטרור ואופי מבנה הארגון.

מרבה לאיים עם כריזמה של נעל ( צילום: תקשורת לבנונית )

1. הסכסוך הפנימי בארגון

הצטרפות חיזבאללה באה לאחר שנה וחצי של עימותים פנימיים בארגון בשאלת התגובה לתקיפות ישראל נגדם. בזמן שההנהגה הרשמית בחרה 'להבליג' על החיסולים והתקיפות (בין אם זה מרצון להשקיע בשיקום ובין אם זה מרצון לשמור על האמל"ח שנותר) - פעילי השטח של הארגון זעמו על ההנחיה וראו בכך השפלה ובושה של הארגון.

עם פרוץ המלחמה וחיסולו של חמינאי במכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי', שני המחנות בארגון התאחדו בהבנה כי הגיעה את העת להחזיר לישראל. יותר היה זה האגף הניצי שהכריע את ההנהגה.

2. איראן מנהיגה את חיזבאללה

השבוע הציב דובר צה"ל בערבית אולטימטום חסר תקדים נגד נציגי המשטר הפועלים בלבנון כי עליהם לעזוב את שטח המדינה - אחרת יהפכו למטרה לחיסול ולא יהיה להם אף מקום מסתור. זאת במקביל לתקיפות יעדים איראנים בלבנון.

האיום לא בא בחלל ריק, בשבועות האחרונים דווח בתקשורת הערבית כי ארגון הטרור אינו מנוהל כיום על ידי לבנונים, אלא על ידי קצינים ממשמרות המהפכה, שחלקם היו בלבנון ואחרים הגיעו לאחרונה, לקראת אפשרות שארצות הברית תתקוף את איראן.

על פי הדיווחים, הקצינים אחראים על שיקום יכולות הארגון, והם גם מפקחים באופן אישי על התוכניות ומקיימים פגישות עם קציני חיזבאללה ביותר מאזור אחד כדי לתת הוראות והכוונה.

בהינתן שאכן חיזבאללה מנוהל פיזית בידי האיראנים - ולא רק בהוראות מרחוק, אין שאלה בכך שהארגון 'קיבל החלטה' להצטרף למערכה.

3. אין איראן - אין חיזבאללה

בארגון הטרור מבינים כי במידה וכוחו הצבאי והכלכלי של המשטר באיראן ייחלש משמעותית או אפילו ייפול בידי ישראל וארצות הברית, הארגון לא יוכל עוד להתקיים צבאית וכלכלית ללא הספונסר הגדול. משכך, בארגון מבינים כי המערכה באיראן היא בעצם מלחמה על קיומם שלהם ועל כן שחררו את הנצרה והחלו לשגר את הנשק שאגרו ליום פקודה.

כמות האמל"ח של חיזבאללה

עם חזרת ארגון הטרור למלחמה עצימה מול ישראל, יש לסקור את כמות האמל"ח שנשארה ברשות הארגון לאחר מבצע חיצי הצפון שהשמיד את מרבית יכולותיו, לצד רצף התקיפות שמבצעת ישראל למרות "הפסקת האש" שהוכרזה בגבול.

לפי מכון המחקר 'עלמא', ארסנל חיזבאללה כלל ערב הצטרפותו למלחמה, עד כ-25 אלף רקטות וטילים, בעיקר לטווח קצר (עד 80 קילומטר) ובינוני (עד 200 קילומטר). עם זאת, עדיין נשארו ברשותו טילים לטווח מעל 200 קילומטר.

בנוסף, ההערכה היא כי בידי חיזבאללה כ- 1000 כטבמי"ם מתאבדים. אבאביל T, ציאד 107 ושהאד 101, הם שלושת הכטבמי"ם המתאבדים המרכזיים בשימוש הארגון.

במסגרת מאמץ השיקום ובניין הכוח שלו, חיזבאללה תעדף את שיקום מערך הכטבמי"ם והגדיר את המערך כמאמץ מרכזי בעימות עתידי. רוב אירועי / ניסיונות התקיפה עד כה, מאז נכנס למלחמה בתחילת השבוע, היו באמצעות כטבמי"ם מתאבדים.

במקביל, כוח האדם של הארגון כיום מונה כ-40-50 אלף פעילים בסדיר וכ-30-50 אלף אנשי מילואים. יחידת העילית רדואן מונה על פי הערכות, כ-5,000 פעילים. מתוכם כ-3,000 לוחמים וכ-2,000 אנשי תמיכה ולוגיסטיקה.

פירוט סוגי הרקטות והטילים המרכזיים שנמצאים בידי חיזבאללה כיום:

טילים לטווח קצר:

בורקאן: טווח אפקטיבי עד 10 ק"מ. רדיוס הרס עד 150 מטר. ראש נפץ במשקל של 100 עד 500 קילוגרם.

טווח אפקטיבי עד 10 ק"מ. רדיוס הרס עד 150 מטר. ראש נפץ במשקל של 100 עד 500 קילוגרם. פלק-1: טווח אפקטיבי עד 10 ק"מ. יכולה להיות משוגרת גם מכלי רכב. קוטר 240 מ"מ. ראש נפץ במשקל 50 קילוגרם.

טווח אפקטיבי עד 10 ק"מ. יכולה להיות משוגרת גם מכלי רכב. קוטר 240 מ"מ. ראש נפץ במשקל 50 קילוגרם. פלק-2: טווח אפקטיבי עד 11 ק"מ. קוטר 333 מ"מ. ראש נפץ במשקל 60 קילוגרם.

אראש סטנדרטי – טווח אפקטיבי עד 21 ק"מ. קוטר 122 מ"מ. ראש נפץ במשקל 19 קילוגרם.

גראד / אראש ארוך טווח: טווח אפקטיבי עד 45 ק"מ עם רדיוס פיצוץ קטלני של 15 מטרים. קוטר 122 מ"מ. ראש נפץ במשקל עד 40 קילוגרם.

פאדי 1: טווח אפקטיבי עד 70 קילומטר. קוטר 220 מ"מ. ראש נפץ במשקל 83 קילוגרם.

טילים לטווח בינוני:

פאדי 2: טווח אפקטיבי עד 100 קילומטר. קוטר 302 מ"מ. ראש נפץ במשקל 170 קילוגרם.

טווח אפקטיבי עד 100 קילומטר. קוטר 302 מ"מ. ראש נפץ במשקל 170 קילוגרם. פג’ר 5 וזלזל-2: טווח אפקטיבי עד 180 ק"מ. רדיוס פיצוץ של 40 מטרים.

טווח אפקטיבי עד 180 ק"מ. רדיוס פיצוץ של 40 מטרים. מ- 302 - מוכרת גם בשם ח’ייבר-1: טווח אפקטיבי עד 200 ק"מ. קוטר 302 מ"מ. ראש נפץ במשקל 125 עד 175 קילוגרם.

טילים לטווח ארוך: