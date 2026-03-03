חיל הים תקף אתמול (שני) בביירות, בהכוונת אמ"ן, וחיסל את רצ'א חזאא'י, מוביל תחום ההתעצמות לחיזבאללה מטעם 'כוח קדס', המשמש גם כראש המטה של גיס לבנון של הכוח.

במערכת הביטחון ציינו כי במסגרת תפקידו, חזאא'י שימש כיד ימינו של מפקד הגיס ונחשב גורם מפתח בבניין הכוח של חיזבאללה.

כמו כן, חזאא'י היה אחראי על הקשר בין חיזבאללה לאיראן ובפרט על גישור בין צרכי ארגון הטרור חיזבאללה לבין המשאבים שמספקת איראן.

חזאא'י הוביל תהליכים נרחבים בגיס לבנון ובארגון הטרור חיזבאללה, בהם: תהליכי ההתעצמות באמצעי לחימה וציוד איראני, מימוש תוכנית ההתעצמות של הארגון ושיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

כחלק מתפקידו, סייע בביסוס צירי העברות אמצעי הלחימה מאיראן ללבנון וליווה את תוכניות ייצור אמצעי הלחימה של חיזבאללה על אדמת לבנון.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ונגד החלטתו להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני".