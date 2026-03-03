כיכר השבת
צה"ל חיסל בביירות בכיר מטעם 'כוח קדס' שאחראי על התעצמות חיזבאללה 

צה"ל חיסל בביירות את מוביל תחום ההתעצמות לחיזבאללה מטעם 'כוח קדס' | המחבל הבכיר חוסל בתקיפה של חיל הים בביירות (צבא וביטחון)

מתקפה בביירות. ארכיון (צילום: לפי סעיף 27א)

חיל הים תקף אתמול (שני) בביירות, בהכוונת אמ"ן, וחיסל את רצ'א חזאא'י, מוביל תחום ההתעצמות ל מטעם 'כוח קדס', המשמש גם כראש המטה של גיס של הכוח.

במערכת הביטחון ציינו כי במסגרת תפקידו, חזאא'י שימש כיד ימינו של מפקד הגיס ונחשב גורם מפתח בבניין הכוח של חיזבאללה.

כמו כן, חזאא'י היה אחראי על הקשר בין חיזבאללה לאיראן ובפרט על גישור בין צרכי ארגון הטרור חיזבאללה לבין המשאבים שמספקת איראן.

חזאא'י הוביל תהליכים נרחבים בגיס לבנון ובארגון הטרור חיזבאללה, בהם: תהליכי ההתעצמות באמצעי לחימה וציוד איראני, מימוש תוכנית ההתעצמות של הארגון ושיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

כחלק מתפקידו, סייע בביסוס צירי העברות אמצעי הלחימה מאיראן ללבנון וליווה את תוכניות ייצור אמצעי הלחימה של חיזבאללה על אדמת לבנון.

מדובר נמסר: "צה"ל פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ונגד החלטתו להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
מי שבנה נשק נגדנו מי שסידר אמצעי לחימה מאיראן לחיזבאללה חוסל צה"ל לא מהסס לא מרחם לא מחכה כל מי שמסכן את אזרחי ישראל משלם מחיר כבד
שמשון
1
כל מי שמסכן את מדינת ישראל לא נשאר בחיים רצ'א חזאא'י חוסל והמכה שולחת מסר ברור לכל הזירות עזה, לבנון ואיראן להשמיד להרוס לחסל לנטרל ולמחוק את כל ראשי הטרור וכל מנהיגי הכוח ולסיים את העבודה באופן מוחלט וללא דיחוי
אבנר

