וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים: דובר צה״ל בפרסית, סא״ל (מיל׳) כמאל פנחסי, שיגר היום (שלישי, פורים) מסר לתושבי איראן בשפה הפרסית בנוגע למבצע שאגת הארי.

בפתח דבריו אמר: "בוקר טוב, במהלך הלילה עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו בלב טהרן את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני. המתחם שמתפרס על פני רחובות רבים בטהרן ובו גיבשו אנשי המשטר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין, ניהול המלחמה נגד ישראל, ודיכוי אכזרי שלכם העם האיראני".

"בתקיפה", הוסיף דו"צ: "הוטלו עשרות חימושים על לשכת הנשיאות, מבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי, מתחם ההתכנסות של הפורום הבטחוני הבכיר, המוסד להכשרת קציני צבא איראן ותשתיות ערכיות נוספות".

לסיום הוא אמר: "כאשר מנהיגי המשטר האיראני התכנסו לקדם תוכניות מלחמה כלפי ישראל והאזור הם התעלמו מרווחת אזרחי איראן, כשכלכלת המדינה נמצאת בשפל היסטורי ומתבצעות מחאות פנימיות בכל רחבי איראן אותם המשטר דיכא באכזריות ורבים שילמו על כך בחייהם".