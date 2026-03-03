כיכר השבת
ברוח הימים: את דובר צה"ל בשפה הפרסית אתם מכירים? | צפו במסר שהעביר לאיראנים

צה"ל תקף הלילה את מתחם ההנהגה של איראן, מי שמנסה לתווך לאיראנים את האירוע, הוא דובר צה"ל בשפה הפרסית, שסיפר לאיראנים מה התרחש בשפה הפרסית | בימים ההם בזמן הזה (צבא וביטחון)

כמאל פנחסי במסר לאיראנים (צילום: דו"צ)

וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים: דובר צה״ל בפרסית, סא״ל (מיל׳) כמאל פנחסי, שיגר היום (שלישי, פורים) מסר לתושבי בשפה הפרסית בנוגע ל.

בפתח דבריו אמר: "בוקר טוב, במהלך הלילה עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו בלב טהרן את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני. המתחם שמתפרס על פני רחובות רבים בטהרן ובו גיבשו אנשי המשטר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין, ניהול המלחמה נגד ישראל, ודיכוי אכזרי שלכם העם האיראני".

"בתקיפה", הוסיף דו"צ: "הוטלו עשרות חימושים על לשכת הנשיאות, מבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי, מתחם ההתכנסות של הפורום הבטחוני הבכיר, המוסד להכשרת קציני צבא איראן ותשתיות ערכיות נוספות".

לסיום הוא אמר: "כאשר מנהיגי המשטר האיראני התכנסו לקדם תוכניות מלחמה כלפי ישראל והאזור הם התעלמו מרווחת אזרחי איראן, כשכלכלת המדינה נמצאת בשפל היסטורי ומתבצעות מחאות פנימיות בכל רחבי איראן אותם המשטר דיכא באכזריות ורבים שילמו על כך בחייהם".

