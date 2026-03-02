הסלמה דרמטית: ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף למלחמה כשירה הלילה (שני) לעבר ישראל, בתגובה לחיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. בתגובה, צה"ל פתח בגל תקיפות עוצמתי בלבנון וחיסל מחבלים ובכירים בארגון.

סמוך לשעה 01:00 בלילה, הופעלו אזעקות בחיפה והסביבה ללא כל התרעה מוקדמת, זאת במקביל לסיומו של אירוע חדירת כטב"מ שככל-הנראה שוגר מאיראן.

הסיבה לאזעקה - ירי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר חיפה. מדובר בירי ראשון של רקטות מלבנון לעבר ישראל מאז החלה הפסקת האש לפני כשנה וחצי.

לאחר מכן אזעקות נשמעו גם בקריות ובאזור הגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם.

לאחר הירי מלבנון, העריכו בצה"ל כי הירי בוצע מאזור קרוב לישראל, מדרום לנהר הליטאני בדרום לבנון, והוא כלל ירי של שלוש רקטות - אחת הרקטות יורטה ושתיים נוספות נפלו בשטחים פתוחים. בחסדי שמים לא היו נפגעים.

דובר צה"ל שעדכן מיד כי מדובר בירי מלבנון מסר לאחר מכן כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שיגור שחצה מלבנון, שיגורים בודדים נפלו על פי מדיניות. לא דווח על נפגעים ונזק".

ראש מועצת שלומי גבי נעמן עדכן כי יורט כטב"מ בשטח היישוב. הכטב"מ יורט על ידי מערכת לייזר. נעמן הבהיר כי "חשוב להבין אין כל אירוע בתוך הישוב או בגבול היישוב, אנו נערכים להתמודד עם ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, וממשיכים להיות ערניים. אנו בשטח בכוחות גדולים מאוד ובשליטה מלאה".

בשעה 01:27 שוב הופעלו התרעות באצבע הגליל ובגליל המערבי בשל חדירת כטב"מ, ואזעקות הופעלו גם בקריית שמונה, בצפת, בעמק החולה ובראש פינה, כאשר חלק מההתרעות הופעלו בשל דיווח על ירי טילים, ככל-הנראה בשל הניסיונות ליירט את הכטב"מ.

לאחר מספר דקות נמסר כי צה"ל יירט את הכטב"ם והתושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים - אך לשהות בסמוך אליהם.

שני בתים נפגעו במושב בגליל העליון במהלך האירוע של חדירת הכטב"מ, בחסדי שמים לא נפגעים.

לקראת השעה 03:00 בלילה, במקביל לגל תקיפות של צה"ל לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן, עדכן דובר צה"ל כי צה"ל החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "צה"ל תוקף כעת בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון, בתגובה לשיגורים ששוגרו לעבר מדינת ישראל.

"ארגון הטרור חיזבאללה הפועל בחסות משטר הטרור האיראני, פתח באש נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צה"ל יפעל נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה, ולא יאפשר לארגון להוות איום על מדינת ישראל ולפגוע בתושבי הצפון. ארגון הטרור חיזבאללה מחריב את מדינת לבנון, האחריות להסלמה מוטלת עליו וצה״ל יגיב בעוצמה לפגיעה זו.

"כוחות צה"ל נערכו לתרחיש זה כחלק מנוהל הקרב הסדור במסגרת מבצע ׳שאגת הארי׳ וערוכים לתרחיש רב זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל".

במקביל, דווח כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.