הסלמה דרמטית: ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף למלחמה כשירה הלילה (שני) לעבר ישראל, בתגובה לחיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. בתגובה, צה"ל פתח בגל תקיפות עוצמתי בלבנון וחיסל מחבלים ובכירים בארגון.
סמוך לשעה 01:00 בלילה, הופעלו אזעקות בחיפה והסביבה ללא כל התרעה מוקדמת, זאת במקביל לסיומו של אירוע חדירת כטב"מ שככל-הנראה שוגר מאיראן.
הסיבה לאזעקה - ירי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר חיפה. מדובר בירי ראשון של רקטות מלבנון לעבר ישראל מאז החלה הפסקת האש לפני כשנה וחצי.
לאחר מכן אזעקות נשמעו גם בקריות ובאזור הגליל המערבי בעקבות חשש לחדירת כטב"ם.
לאחר הירי מלבנון, העריכו בצה"ל כי הירי בוצע מאזור קרוב לישראל, מדרום לנהר הליטאני בדרום לבנון, והוא כלל ירי של שלוש רקטות - אחת הרקטות יורטה ושתיים נוספות נפלו בשטחים פתוחים. בחסדי שמים לא היו נפגעים.
דובר צה"ל שעדכן מיד כי מדובר בירי מלבנון מסר לאחר מכן כי "בהמשך להתרעות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיל האוויר יירט שיגור שחצה מלבנון, שיגורים בודדים נפלו על פי מדיניות. לא דווח על נפגעים ונזק".
ראש מועצת שלומי גבי נעמן עדכן כי יורט כטב"מ בשטח היישוב. הכטב"מ יורט על ידי מערכת לייזר. נעמן הבהיר כי "חשוב להבין אין כל אירוע בתוך הישוב או בגבול היישוב, אנו נערכים להתמודד עם ירי חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, וממשיכים להיות ערניים. אנו בשטח בכוחות גדולים מאוד ובשליטה מלאה".
בשעה 01:27 שוב הופעלו התרעות באצבע הגליל ובגליל המערבי בשל חדירת כטב"מ, ואזעקות הופעלו גם בקריית שמונה, בצפת, בעמק החולה ובראש פינה, כאשר חלק מההתרעות הופעלו בשל דיווח על ירי טילים, ככל-הנראה בשל הניסיונות ליירט את הכטב"מ.
לאחר מספר דקות נמסר כי צה"ל יירט את הכטב"ם והתושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים - אך לשהות בסמוך אליהם.
שני בתים נפגעו במושב בגליל העליון במהלך האירוע של חדירת הכטב"מ, בחסדי שמים לא נפגעים.
לקראת השעה 03:00 בלילה, במקביל לגל תקיפות של צה"ל לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן, עדכן דובר צה"ל כי צה"ל החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון. בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.
בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "צה"ל תוקף כעת בעוצמה מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון, בתגובה לשיגורים ששוגרו לעבר מדינת ישראל.
"ארגון הטרור חיזבאללה הפועל בחסות משטר הטרור האיראני, פתח באש נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צה"ל יפעל נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה, ולא יאפשר לארגון להוות איום על מדינת ישראל ולפגוע בתושבי הצפון. ארגון הטרור חיזבאללה מחריב את מדינת לבנון, האחריות להסלמה מוטלת עליו וצה״ל יגיב בעוצמה לפגיעה זו.
"כוחות צה"ל נערכו לתרחיש זה כחלק מנוהל הקרב הסדור במסגרת מבצע ׳שאגת הארי׳ וערוכים לתרחיש רב זירתי ולהתמודדות עם כל איום על מדינת ישראל".
במקביל, דווח כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.
הרמטכ"ל בהערכת המצב: "חיזבאללה פתח הלילה במערכה מול ישראל, האחריות להסלמה הזו מוטלת עליו. בנוהל הקרב ביציאתנו למבצע 'שאגת הארי' נערכנו לתרחיש רב-זירתי ולמערכה התקפית מול חיזבאללה. כל אויב שיאיים על ביטחוננו ישלם מחיר כבד - לא נאפשר פגיעה בתושבי מדינת ישראל וגבול הצפון".
במקביל, באזור המרכז דיווחו על שמיעת פיצוצים ללא התראה וכעבור זמן קצר, סמוך לשעה 03:20 עדכן דובר צה"ל כי "מספר שיגורים שחצו מלבנון נפלו בשטח פתוח, לא הופעלו התרעות על פי מדיניות".
בשעה 03:40 עדכן דובר צה"ל כי "צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד, מחבלים בכירים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות. במקביל, צה"ל תקף מחבל מרכזי מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון".
בלבנון דיווחו במהלך הלילה על הרוגים בתקיפות צה"ל ברובע הדאחייה, ובתיעודים משם ניתן לראות הרס רב ודירות שעלו באש כתוצאה מהתקיפות של צה"ל.
ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, כתב בתגובה להסלמה כי "בלי קשר למי שעומד מאחורי הירי, ירי הרקטות מדרום לבנון הוא מעשה חסר אחריות שמסכן את ביטחונה ובטיחותה של לבנון ומספק לישראל תירוצים להמשך תוקפנותה.
"לא נאפשר למדינה להיגרר להרפתקאות חדשות, וננקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לתפוס את המבצעים ולהגן על העם הלבנוני".
דוברת צה"ל בערבית אלה ואויה פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע, שבה קראה להם להתרחק "למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטח פתוח" כדי שלא ייפגעו בתקיפות. לפי ההודעה, "פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו. כל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים וציוד לחימה מסכן את חייו". עוד לפני כן כבר החלו אזרחים לבנונים רבים לעזוב את דרום המדינה ואת הדאחייה מחשש לתקיפות.
דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע.
בהודעתה, היא קראה לתושבים להתפנות "למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטח פתוח" כדי שלא ייפגעו בתקיפות.
היא ציינה כי "פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו. כל מי שנמצא בקרבת גורמי חיזבאללה, מתקנים וציוד לחימה מסכן את חייו".
בלבנון דיווחו על אזרחים לבנונים רבים שהחלו לעזוב את דרום המדינה ואת הדאחייה מחשש לתקיפות של צה"ל.
בשעה 04:46 הופעלו אזעקות ביישובים אודם, אל רום, בוקעתא, מג'דל שמס ומסעדה שבצפון רמת הגולן עקב החשש לחדירת כטב"ם. כעבור מספר דקות הודיע פיקוד העורף כי האירוע הסתיים.
