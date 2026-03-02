היום השלישי למבצע "שאגת הארי" | עדכונים שוטפים:
05:55: ראש הזרוע הפוליטית של חיזבאללה, מוחמד רעד, חוסל הלילה - כך דיווחה רשת אל-חדת' הסעודית.
05:52: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים, בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד המשטר האיראני. התקיפות נמשכות".
05:46: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי ארצות הברית זיהתה מספר מועמדים אפשריים להנהגת איראן במקום המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל אך "המתקפה הייתה כל כך מוצלחת שהיא חיסלה את רוב המועמדים. זה לא יהיה מישהו שחשבנו עליו כי כולם מתים".
05:45: תיעוד מהתקיפות הלילה בטהראן.
05:42: בעיראק דיווחו הלילה על תקיפות נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.
05:40: פיקוד העורף מודיע כי האירוע של חדירת כטב"מ לגליל המערבי - הסתיים, וניתן לצאת מהמרחב המוגן.
05:39: תיעוד נוסף מזירת התקיפות הלילה בדאחייה בביירות.
05:38: תיעוד מגל התקיפות הלילה של צה"ל ברובע הדאחייה בביירות. לפי הדיווחים בלבנון אירעו יותר מ-12 פיצוצים במהלך התקיפות בדאחייה.
05:35: דיווחים באיראן על תקיפות בערים תבריז ומהבאד במערב איראן.
05:32: אזעקות הופעלו בנהריה וביישובים נוספים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"מ.
העדכונים האחרונים:
- ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף הלילה למלחמה וירה רקטות לעבר וכטב"מים - לראשונה מאז הפסקת האש לפני כשנה וחצי.
- צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב ברחבי לבנון ותקף שורת מחבלים בכירים.
- בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.
- הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הלילה הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.
- דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע.
- בלבנון דיווחו על אזרחים לבנונים רבים שהחלו לעזוב את דרום המדינה ואת הדאחייה מחשש לתקיפות של צה"ל.
- ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם יכנס ישיבת חירום בשעה 8:00 בבוקר בעקבות ההסלמה.
- במקביל, לאורך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן פתח בגל תקיפות נוסף לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.
