מבצע "שאגת הארי" | היום השלישי

LIVEחיזבאללה הצטרף למלחמה וירה רקטות לישראל | צה"ל בגל תקיפות נרחב בלבנון ובאיראן 

שנה וחצי לאחר הפסקת האש חיזבאללה פתח בירי רקטות לעבר ישראל | צה"ל הגיב בגל תקיפות נרחב בלבנון | דוברת צה"ל בערבית, פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע | הדי פיצוצים נשמעו הלילה במרכז כתוצאה משיגורי רקטות מלבנון שנפלו בשטח פתוח | תקיפות נרחבות לאורך הלילה גם בטהרן - שם תועדו להבות אש גדולות | כל העדכונים (חדשות)

היום השלישי למבצע "" | עדכונים שוטפים:

05:55: ראש הזרוע הפוליטית של , מוחמד רעד, חוסל הלילה - כך דיווחה רשת אל-חדת' הסעודית.

05:52: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM פרסם תיעוד דרמטי של תקיפת מטוסים איראניים, בהודעת הפיקוד נאמר כי "כוחות ארה"ב נוקטים בפעולות נועזות כדי לחסל איומים מיידיים מצד . התקיפות נמשכות".

תקיפת המטוסים האיראניים
תקיפת המטוסים האיראניים| צילום: צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM
תקיפת המטוסים האיראניים (צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב CENTCOM)

05:46: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי ארצות הברית זיהתה מספר מועמדים אפשריים להנהגת איראן במקום המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל אך "המתקפה הייתה כל כך מוצלחת שהיא חיסלה את רוב המועמדים. זה לא יהיה מישהו שחשבנו עליו כי כולם מתים".

05:45: תיעוד מהתקיפות הלילה בטהראן.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

05:42: בעיראק דיווחו הלילה על תקיפות נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

05:40: פיקוד העורף מודיע כי האירוע של חדירת כטב"מ לגליל המערבי - הסתיים, וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

05:39: תיעוד נוסף מזירת התקיפות הלילה בדאחייה בביירות.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

05:38: תיעוד מגל התקיפות הלילה של ברובע הדאחייה בביירות. לפי הדיווחים ב אירעו יותר מ-12 פיצוצים במהלך התקיפות בדאחייה.

| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
(צילום: לפי סעיף 27א)

05:35: דיווחים באיראן על תקיפות בערים תבריז ומהבאד במערב איראן.

05:32: אזעקות הופעלו בנהריה וביישובים נוספים בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"מ.

הרמטכ"ל בהערכת מצב על חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

העדכונים האחרונים:

  • ארגון הטרור חיזבאללה הצטרף הלילה למלחמה וירה רקטות לעבר וכטב"מים - לראשונה מאז הפסקת האש לפני כשנה וחצי.
  • צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב ברחבי לבנון ותקף שורת מחבלים בכירים.
  • בלבנון דיווחו על הדי פיצוצים ברובע הדאחייה - מעוז החיזבאללה בביירות, באזור הבקעא ובדרום לבנון.
  • הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הלילה הערכת מצב עם פורום המטה הכללי בהמשך לירי מלבנון. הרמטכ"ל אישר את התכנית ההתקפית להמשך והנחה על היערכות הגנתית חזקה לצד היערכות התקפית מתמשכת.
  • דוברת צה"ל בערבית, אלה ואויה, פרסמה הודעת פינוי ליותר מ-50 כפרים בדרום לבנון ובבקאע.
  • בלבנון דיווחו על אזרחים לבנונים רבים שהחלו לעזוב את דרום המדינה ואת הדאחייה מחשש לתקיפות של צה"ל.
  • ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם יכנס ישיבת חירום בשעה 8:00 בבוקר בעקבות ההסלמה.
  • במקביל, לאורך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן פתח בגל תקיפות נוסף לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

