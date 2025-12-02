שר וגדול נפל בישראל, וירב בבת יהודה תאניה ובכיה עם היוודע דבר הסתלקותו לשמי מרום של האי גאון וצדיק חסידא ופרישא, הגה"צ רבי יעקב סופר זצ"ל, רבה של קהילת ערלוי בביתר, ובנו של האדמו"ר בעל ה'אמרי סופר' מערלוי זצ"ל, והוא בן 77 בפטירתו לאחר מחלה קשה.

מתולדותיו:

הגה"צ רבי יעקב זצ"ל, נולד בעיירת ערלוי שבהונגריה ביום י' אייר תש"ח לאביו האדמו"ר מערלוי זצ"ל, דור שישי בן אחר בן למרנא בעל ה'חתם סופר' זיע"א. בהיותו בן שנתיים עלה יחד עם הוריו לארה"ק.

הגה"צ ינק את עיקר משנת לימודיו אצל אביו זצ"ל, ולמד בישיבתו הרמה 'אהל שמעון'.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית תחי', בתו של הגאון רבי מרדכי דוידוביץ זצ"ל מרבני מושב בית מאיר, שהיה ידוע כאחד מגאוני עולם הנסתרים בדור האחרון.

הגה"צ קבע משכנו בעיה"ק ירושלים, שם חינך את ילדיו בדרך המסורה לנו מדור דור, בשנת תשס"ג עלה לכהן פאר כרבם של חסידי ערלוי בביתר, ועקר משכנו לעיר בהרי יהודה, בית מדרשו היווה תל תלפיות לכל דורש ומבקש את ה', כשהוא משיב הלכה במאור פנים לכלל תושבי העיר שנהרו בהמוניהם להנות מאורו של צדיק ולשאול חוות דעתו - דעת תורה צרופה.

לפני כמה חודשים, התגלתה בגופו המחלה הארורה ל"ע, ומאז אושפז בבית החולים הדסה עין כרם, כאשר אחיו יבלחט"א האדמו"ר מערלוי היה מבקרו כמעט מידי יום ביומו, מעודדו ומחזקו.

למרות שחלה ונחלש ל"ע המשיך בעבודת הקודש ולמרות ייסוריו הרבים והנוראיים המשיך להגות בתורה, הלילה, למגינת כל לב השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לקול זעקות שבר של בני משפחתו ומקורביו שעמדו סמוכים למיטתו.