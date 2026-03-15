האדמו"ר מבאבוב עם הרה"ח ר' משה מאיר איינהורן ז"ל ( צילום: ארכיון )

אבל כבד בחצר הקודש באבוב: בערב שבת האחרון ליוו המוני חסידים למנוחות את הרה"ח המפואר ר' משה מאיר איינהורן ז"ל, משרידי דור דעה וגבאי נאמן של קהילת 'שערי ציון' באבוב במשך יובל שנים, שהסתלק לבית עולמו בשיבה טובה והוא בן 100 שנים בפטירתו.

המנוח נולד בערב סוכות תרפ"ו בעיירה קשאנוב לאביו שהיה מחשובי חסידי באבוב המקומיים. עוד בילדותו זכה להסתופף בצלו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת ציון' מבאבוב זי"ע הי"ד, עת התגורר הרבי בעיירה טשעבין. ביום הגיעו לעול מצוות, בערב סוכות תרצ"ט, נסע להניח תפילין אצל רבו ה'קדושת ציון' זי"ע, ובכך היה ליהודי האחרון שנותר בחיים שזכה להניח תפילין אצל בעל ה'קדושת ציון' זי"ע. במהלך שנות הזעם בשואה האיומה, עבר שש שנים קשות במחנות, שם שמר על צלם אנוש ומסירות נפש. לאחר המלחמה הגיע לשוויץ, שם שימש כשוחט תחת חסותו של הגאון בעל ה'חלקת יעקב' מציריך זצ"ל. שנים ספורות לאחר מכן היגר לארצות הברית ודבק בכל נימי נפשו ברבו המובהק, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זצ"ל. כבר באותן שנים שימש כגבאי ב'שטיבל' של באבוב בבורו פארק, בזמן שהרבי עוד התגורר בקראון הייטס. בשנת תש"ל מונה רשמית על ידי האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב לשמש כגבאי של קהל 'שערי ציון' באבוב, תפקיד אותו מילא בנאמנות מופלאה ובמסירות אין קץ במשך חמישים שנה רצופות. התקשרותו האמיצה לבית באבוב נמשכה אצל האדמו"ר מוהרנ"צ מבאבוב זצ"ל, ואצל יבלחט"א האדמו"ר מבאבוב, שתמיד הראה לו חביבות יתירה.

האדמו"ר מבאבוב עם הרה"ח ר' משה מאיר איינהורן ז"ל ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

ר' משה מאיר שמר על סדר יומו החסידי והנמרץ עד לשנותיו האחרונות ממש. בין היתר, הקפיד להתפלל שחרית במנין הקבוע של האדמו"ר עד לפני שנים בודדות, גם כשכבר חצה את גיל 90. מדי שבת בשבתו בטיש של רעווא דרעווין היה זה הוא שפותח בניגון "ברוך קל עליון", ומדי ערב שבת היה נכנס אל הקודש פנימה למסור לידי האדמו"ר את דמי השכירות של הקהילה.

האדמו"ר מבאבוב עם הרה"ח ר' משה מאיר איינהורן ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

דמותו הייתה דמות של חסיד של פעם; יהודי ששימש דוגמה לעבודת השם בתמימות, יושר בעסקים ומאור פנים לכל אדם. רק לפני חודשים ספורים נפטרה רעייתו ע"ה, לאחר קרוב ל-80 שנות נישואין שנרקמו מיד לאחר המלחמה.

מסע הלוויה יצא בצהרי ערב שבת מרחבת בית המדרש הגדול של באבוב בבורו פארק. הגה"צ דומ"ץ באבוב הספידו בשם כלל החסידים, ולאחריו נשאו דברים בני המשפחה. בראש המלווים נראה האדמו"ר מבאבוב, וכן האדמו"רים מבית חיים יהושע, ציעשנוב, דומברובה, לצד עוד רבנים מפורסמים.

המנוח הובא למנוחות בבית החיים של חסידות באבוב, בחלקה הסמוכה לאוהל הקדוש של אדמו"רי השושלת.

ת.נ.צ.ב.ה.