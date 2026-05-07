ירושלים מתעטפת באבל: לאחר חצות לילה (בין רביעי לחמישי) הגיעה הבשורה על הסתלקותו של הגאון רבי אריה שטרן זצ"ל, רבה הראשי האשכנזי של ירושלים לשעבר, שהלך לבית עולמו בגיל 81. הרב זצ"ל, שכיהן כרועה רוחני לעיר הקודש ועמד בראש מכון 'הלכה ברורה', הותיר אחריו מורשת כבירה של תורה והנהגה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ספד לרב: "ירושלים זכתה ברב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה, וספגה מתורתו הגדולה ומאישיותו האצילית. במשך שנות כהונתו כרבה של העיר, הנהיג הרב אריה שטרן זצ"ל את ירושלים בהליכותיו, בענוותו ובפסיקותיו, והותיר חותם עמוק על חייה הרוחניים של הבירה".

ליאון הוסיף כי הרב עמד במשך שנים בראש מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, שהיה למפעל חייו וסייע ללומדי תורה רבים בכל רחבי הארץ: "בשעה קשה זו אני מבקש להשתתף בצערה של הרבנית מרים שטרן, הילדים, הנכדים וכל בני המשפחה. יהי זכרו ברוך".

גם ראש העיר לשעבר, השר ניר ברקת, ספד לרב שטרן זצ"ל ואמר: "קיבלתי בצער רב את ההודעה על פטירתו של רב העיר ירושלים הרב אריה שטרן זצ"ל. הרב שהיה איש ירושלים, איש של חיבורים ותורה שמאחדת את כל הציבורים בירושלים".

ברקת הוסיף כי הרב דגל בתפיסת עולם ציונית דתית הרואה חשיבות עליונה בחיבור בין תורת ישראל לעם ישראל וארץ ישראל: "זכיתי להוביל את בחירתו לתפקיד הרב הראשי לירושלים אחרי שנים רבות בהם לא כיהנו בירושלים רבנים ראשיים".

השר ברקת הוסיף בהספדו: "הרב אריה הקים את מכון 'הלכה ברורה' שהיה מפעל חייו וישאר כמורשת לעשייתו התורנית החשובה. אני מחזק ומחבק את משפחתו היקרה ומשתתף בצערם הכבד. תודה הרב אריה על פועלך למענה של ירושלים".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, ספד: ״הרב שטרן, רבה של העיר ירושלים, היה מהדמויות המשפיעות והחשובות בירושלים ובארץ כולה. הוא הטביע את חותמו במפעלים משמעותיים רבים, ובהם מכון “הלכה ברורה” ובית הרב קוק.

״כלוחם מילואים בחטיבת הצנחנים השתתף במלחמות ששת הימים ויום הכיפורים. תקופה אשר, לדבריו, השפיעה עמוקות ועיצבה את דרכו״.

מפעל חיים תורני

הרב שטרן זצ"ל נולד בתל אביב בי"א בכסלו תש"ה לאביו הרב אשר ישעיה ולאמו מרת חוה לאה, בבית ששילב ערכים ציוניים לצד שורשים חסידיים עמוקים. סבו היה ראש הקהל באונגוואר, ומשפחתו נטעה בו אהבת תורה ויראת שמים.

את שנותיו הראשונות בעולם הישיבות עשה בישיבת 'היישוב החדש' ובישיבת חברון, אך את חותמו העיקרי קיבל בישיבת 'מרכז הרב', שם הפך לאחד מתלמידיו הבולטים של הרצי"ה קוק זצ"ל. כבר בצעירותו ניכר בכישרונותיו הברוכים, ובשנת תשכ"ו אף זכה בפרס משרד הדתות לחיבורים תורניים.

את שירותו הצבאי עשה בחטיבת הצנחנים, ולחם במערכות ישראל במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. בשנת תש"ל, לבקשתו המפורשת של רבו הרצי"ה קוק, הקים הרב שטרן את מכון 'הלכה ברורה ובירור הלכה', שהיה למפעל חייו ונותר כמורשת לעשייתו התורנית החשובה.