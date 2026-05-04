הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בהדלקה, בשנה שעברה ( צילום: שוקי לרר )

אלפים מרחבי הארץ, מכל העדות והחוגים, משתתפים הערב (שני) ליל ל"ג בעומר במעמד ההדלקה המרכזי בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שנערך לאורך רחוב שפע חיים בירושלים. "כיכר השבת" מעביר את מעמד ההדלקה בשידור חי.

מפת מתחם ההדלקת המרכזי בירושלים

בשטח האירוע הוקמה תשתית מלאה הכוללת במת הדלקה מרכזית, מערכות תאורה והגברה מתקדמות, לצד פריסת אמצעי בטיחות ושירותים לציבור. צוותי ההפקה פעלו בשטח בימים האחרונים להשלמת כלל ההכנות, במטרה לאפשר חוויית השתתפות רציפה ומוסדרת לכלל הציבור.

בנוסף, אושר על ידי המשטרה שילוב מודל סדרנות ייעודי, הכולל סדרנים מקרב הציבור, אשר יסייעו בניהול הקהל ושמירה על הסדר במהלך המעמד, בדומה למודלים שהוכיחו את עצמם באירועים רבי משתתפים.

ההגעה למתחם מתאפשרת באמצעות תחבורה ציבורית או הסעות מאורגנות בלבד. בהתאם להנחיות המשטרה, חסימות התנועה נכנסו לתוקפן החל מהשעה 19:30, ושינויים צפויים בקווי התחבורה הציבורית. קווי האוטובוס העירוניים יפעלו במסלולם הרגיל עד השעה 20:00, ולאחר מכן יוסטו לצירים חלופיים. שירותי התחבורה הציבורית יפעלו עד השעה 01:00 בלילה.

לנשות ישראל הוקצה מתחם ייעודי מוסדר בין רחוב שפע חיים לרחוב עזרת תורה, עם הסדרי גישה מותאמים, וכן תשתיות צפייה והגברה.

הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים וכוחות הביטחון, ולהגיע בלבוש חם, בהתאם לתחזית מזג האוויר בירושלים.