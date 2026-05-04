שלושה בני אדם נפצעו באורח קל הערב (שני) באירוע דריסה שהתרחש במהלך תהלוכת ל"ג בעומר של חב"ד ברחוב אביגדור המאירי בבאר שבע.

כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה עצרו את הנהג הפוגע, תושב הנגב, ומסתמן כי מדובר בתאונה ולא באירוע על רקע לאומני. על פי הדיווח של כתבת המשטרה והפלילים של i24, לי עייש, עולה חשד כי הנהג היה תחת השפעת אלכוהול בעת המקרה.

האירוע התרחש בעיצומה של צעדת הילדים המסורתית לכבודו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, כאשר רכב פרטי פגע בקבוצת צועדים.

על פי דיווח של דוברות מד"א, הקריאה במוקד 101 התקבלה בשעה 19:57. חובשים ופרמדיקים שהגיעו במהירות למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו לבית החולים סורוקה שלושה נפגעים במצב קל: ילדה בת 4 שסובלת מחבלת ראש, צעיר כבן 19 ואישה כבת 40 עם חבלות בגפיים. בנוסף, צוותי הרפואה העניקו טיפול בשטח למספר פצועים נוספים שסבלו מחבלות קלות בלבד ולא נזקקו לפינוי מיידי.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע, תוך בדיקת כל כיווני החקירה, אם כי כאמור ההערכה המרכזית כרגע היא כי מדובר בתאונת דרכים שהושפעה ממצבו של הנהג.

תהלוכות חב"ד מתקיימות היום ומחר במאות מוקדים ברחבי הארץ, ובמשטרה מדגישים את חשיבות האבטחה והשמירה על כללי הבטיחות באירועים המוניים אלו, במיוחד כאשר הם נערכים בקרבת צירים מרכזיים.

מהמשטרה נמסר: שוטרי תחנת באר שבע פתחו בחקירה בעקבות תאונת דרכים בעקבותיה נפגעו מספר הולכי רגל. עם קבלת הדיווח, הגיעו שוטרי התחנה ולוחמי חטיבת סה"ר למקום, וביצעו את מעצרו של נהג הרכב, תושב ערערה בנגב, אשר ניסה להימלט ונעצר על ידי הכוחות בשטח.

״על פי הממצאים הראשוניים, החשוד נהג תחת השפעת אלכוהול, פגע ברכב, וכתוצאה מכך נפגעו שלושה הולכי רגל ששהו בקרבת המקום באורח קל, על פי גורמי הרפואה. נסיבות האירוע נבדקות״.