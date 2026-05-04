עימותים פרצו הערב (שני) בחצר ציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, לאחר שמאות מתפללים נכנסו למקום בניגוד להנחיות, כוחות מג"ב וצבא נכנסו לחצר המערה בניסיון לפנות את המקום ולהשיב את הסדר.

המתרחש במירון מגיע על רקע המצב הביטחוני המורכב והנחיות פיקוד העורף האוסרות על קיום הילולא המונית באתר. בשעות האחרונות דווח כי אנשי העדה החרדית השתלטו על ניהול המתחם, והקימו מערך סדרנים עצמאי של אברכים ובחורים.

כידוע, השנה מתקיימת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בצל מגבלות חסרות תקדים. בעוד שבשנים רגילות עולים למירון מאות אלפי מתפללים, השנה ההר כמעט שומם. היועץ האסטרטגי יענקי לוין תיאר כי "יש פה תחושה קשה שהציבור החרדי הוא מטרה קלה".

יצוין כי בשעות הבוקר התקיימו במירון סדרי תפילה ולימוד בהשתתפות מצומצמת. הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, הגיע למירון במוצאי שבת לאחר 20 שנה שלא ביקר בציון, ועורר את הקהל בזעקה: "רבי שמעון, בטל הגזירות!"

מנגד, גדולי ישראל קראו לציבור שלא לעלות למירון השנה. הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, שיגר מכתב לתלמידי הישיבה הגדולה באשדוד בו הבהיר: "חובה עלינו להטות אוזן קשבת לקול התורה וההלכה המכריזה 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'".