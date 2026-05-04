כיכר השבת
שעה לפני ההדלקה

עימותים במירון: מאות נכנסו לציון; מג"ב החל לפנות בכוח | תיעודים

מאות מתפללים נכנסו לציון רבי שמעון בר יוחאי • כוחות מג"ב וצבא נכנסו לחצר המערה לפנות את המקום, כשעה לפני ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מבויאן | התיעוד המלא (חרדים)

8תגובות
העימותים בציון
העימותים בציון| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א

עימותים פרצו הערב (שני) בחצר ציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, לאחר שמאות מתפללים נכנסו למקום בניגוד להנחיות, כוחות מג"ב וצבא נכנסו לחצר המערה בניסיון לפנות את המקום ולהשיב את הסדר.

הגרי"מ שכטר בצפון (צילום: א. אייזנבאך)

המתרחש במירון מגיע על רקע המצב הביטחוני המורכב והנחיות פיקוד העורף האוסרות על קיום הילולא המונית באתר. בשעות האחרונות דווח כי אנשי העדה החרדית השתלטו על ניהול המתחם, והקימו מערך סדרנים עצמאי של אברכים ובחורים.

כידוע, השנה מתקיימת הילולת רבי שמעון בר יוחאי בצל מגבלות חסרות תקדים. בעוד שבשנים רגילות עולים למירון מאות אלפי מתפללים, השנה ההר כמעט שומם. היועץ האסטרטגי יענקי לוין תיאר כי "יש פה תחושה קשה שהציבור החרדי הוא מטרה קלה".

יצוין כי בשעות הבוקר התקיימו במירון סדרי תפילה ולימוד בהשתתפות מצומצמת. הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, הגיע למירון במוצאי שבת לאחר 20 שנה שלא ביקר בציון, ועורר את הקהל בזעקה: "רבי שמעון, בטל הגזירות!"

מנגד, גדולי ישראל קראו לציבור שלא לעלות למירון השנה. הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה, שיגר מכתב לתלמידי הישיבה הגדולה באשדוד בו הבהיר: "חובה עלינו להטות אוזן קשבת לקול התורה וההלכה המכריזה 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'".

חרדיםמירוןל"ג בעומרשוקי סלומוןהילולת הרשב"ידבר ראשון
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
למי מעיפים השטריימל שם
מנחם
5
לא מג"ב מפנים את החרדים, אלא החרדים מפנים את מג"ב חחחח
חחח לא שמתם לב מה קורה שם
4
אני פה, לא התחילו לפנות. בסך הכל כמה מגבניקים נכנסו להתפלל, והקנאים העיפו אותם בצעקות
יבטללללל
3
נראים חיילי צה"ל במילואים. אוי לבושה שגירשו אותם
נתן
2
על המשטר הציוני לשחרר את השטח ולהוציא את כוחותיו מהמקום, יש לאפשר את חופש הדת והתפילה ולתת לה כבוד והעדפה מעל הכל.
אברך בן תורה מבני ברק
1
כששונאי ישראל רואים חיילים יהודים הם פשוט מתחילים להשתולל.
מוש
המשטר הציוני החילוני עוין את הדת הם ממהרים לסגור את האירוע מתוך זלזול בדת ובמסורת.
אברך בן תורה מבני ברק
אברכים בני תורה בשעה 18:15 נמצאים עמוק בסדר ב', לא עמוק באינטרנט.
אורח לרגע

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר