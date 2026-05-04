בעוד כלי התקשורת מדווחים על הר מירון נצור, מחסומי משטרה והנחיות ביטחוניות מחמירות, מי שמצליח להגיע פנימה אל קודש הקודשים באתרא קדישא מירון, מגלה מציאות מקבילה. בשעות האחרונות, שעות ספורות לפני תחילת הלילה הגדול, נדמה שהשוהים על ההר הם דווקא האנשים הכי פחות מודאגים בארץ.

המראה הבולט ביותר בשעה האחרונה בחצר המערה הוא חזרתם של אנשי ירושלים, בני היישוב הישן, לקדמת הבמה. לאחר שנים של ניהול ממשלתי ומשטרתי, נראה כי השנה, בצל המצב, לקחו פיקוד אנשי העדה החרדית על ניהול האירוע בתוך המתחם.

במקום נערכה בשעה האחרונה אסיפת סדרנים יוצאת דופן: עשרות אברכים ובחורים מירושלים, הלבושים בלבוש המסורתי, חולקו לעמדות ותדרכו אחד את השני על ניהול זרימת הקהל בתוך המערה ובחצר. המטרה המוצהרת שלהם ברורה: להוכיח כי ניתן לנהל את הילולת הרשב"י כפי שהיה בשנות קדם, ללא מעורבות של כוחות הביטחון, המשטרה או גופי המדינה.

"סוף סוף המקום חזר לבעלים המקוריים", מסננים שם בסיפוק בין תדרוך אחד למשנהו. האווירה במקום משדרת עסקים כרגיל במפגן של התנתקות מוחלטת מהמימון והתקצוב המדינתי. "ללא כוחות הצבא וללא מימון מהמדינה הציונית", כפי שהם מגדירים זאת בלשונם החריפה.

גם בתחום הכנסת האורחים, נראה כי המערך משומן היטב. תורמים פרטיים גויסו כדי להעמיד דוכני מזון ושתייה בשפע: קפה, חלב, שתייה חמה וקרה ומזונות בשפע עומדים לרשות הרבבות שכבר נמצאים על ההר, הכל בניהול קהילתי עצמאי לחלוטין.

בעוד שבחוץ נמשך הוויכוח על חוקיות השהות בהר בצל האיומים הביטחוניים, בתוך החצר נמשכות ההכנות לריקודים ולתפילות. התיעודים המגיעים מהשטח מראים ציבור נחוש שאינו מושפע מההמולה התקשורתית סביב ביטול ההילולא, ומתכונן ללילה של דבקות ושמחה, בדיוק כפי שעשו אבותינו דורות אחורה.