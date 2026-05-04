הדרמה באיחוד האמירויות: התרעת חירום נשלחה לאזרחים - והוסרה

ברקע ההתפתחות הצבאית במצרי הורמוז, רגעי דרמה נרשמו במדינה השכנה - איחוד האמירויות, לאחר שתושבים דיווחו כי קיבלו הודעות לניידים בדבר מתקפת טילים קרובה מצד איראן לעבר המדינה. זאת, לראשונה מאז הפסקת האש עם איראן.

בהודעה שהתקבלה במכשירי הנייד נכתב: "עקב המצב הנוכחי ואיום טילים פוטנציאלי, אנא מצאו מחסה מיידי בבניין מאובטח הרחק מחלונות, דלתות ואזורים פתוחים והמתינו להוראות רשמיות".

כעבור דקות אחדות משרד הפנים של איחוד האמירויות שלח הודעה נוספת למכשירים הניידים של התושבים, והודיע כי "האיום הסתיים והמצב בטוח כעת".

עוד קודם לכן, איחוד האמירויות הערביות האשימה את איראן בתקיפת מכלית נפט גולמי, השייכת לחברת הנפט הממשלתית של אבו דאבי, באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים. התקרית התרחשה בעת שהמכלית ניסתה לחצות את מצר הורמוז.

על פי דיווח של יחידת הלוגיסטיקה הימית של חברת הנפט הממשלתית, המכלית, ששמה "ברכה", הייתה ריקה ממטען בזמן שהותקפה על ידי שני כטב"מים. בחברה אישרו כי לא דווח על נפגעים בתקרית. בפיקוד המרכז האמריקאי אמרו כי לא נפגעו ספינות הנושאות את דגל ארה"ב, על אף הדיווחים באיראן.

משרד החוץ של איחוד האמירויות טען כי מכלית הותקפה על ידי שני כטב"מים כשעברה במצר, ומסר כי לא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמיוריות אנוואר קרקאש כתב בחשבונו ברשת X כי "התקיפות הללו מוכיחות את האיום האיראני לביטחון וליציבות באזור".