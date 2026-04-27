השפלה בשידור חי: כתב הטלוויזיה משדר מתוך הספינה השבויה 

הכתב האיריני על הספינה היוונית

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר המתיחות הגואה במזרח התיכון, הטלוויזיה הממלכתית של איראן (Press TV) שברה את הכלים ושידרה תיעוד מתוך גשר הפיקוד של הספינה 'אפמינונדס', ספינת מכולות בבעלות יוונית שהופלה בשבי על ידי כוחות משמרות המהפכה.

בסרטון נראה הכתב האיראני עומד בלב המצר האסטרטגי ביותר בעולם, כשהוא מתאר את הרגעים שלאחר ההשתלטות: "במצר הורמוז, בתוך מימי המפרץ הפרסי, כלי שיט נתפס על ידי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן... אני נמצא כעת לצד הספינה 'אפמינונדס' והם מכינים עבורנו את השטח להיכנס פנימה".

על פי הדיווח בסרטון, הספינה נעצרה לאחר שהפרה את הריבונות הטריטוריאלית של איראן, תוך שהיא מסתמכת על הגנה אמריקנית. הכתב הצהיר בטון תקיף:

"תוך התעלמות מהסדר החדש של המצר האסטרטגי ביותר בעולם... כלי השיט הסתמך על הצהרותיו חסרות הבסיס של נשיא ארה"ב בניסיון להפר את החוק הבינלאומי ואת שלמותה הטריטוריאלית של איראן".

החלק המפתיע ביותר בתיעוד חושף כי ה-'אפמינונדס' היא רק קצה הקרחון. הכתב האיראני חשף בשידור כי ספינה נוספת, ה-MSC Franchesca, עוכבה גם היא על ידי כוחות חיל הים האיראני מאותן סיבות בדיוק. לדבריו, מדובר באכיפה של "תקנות ימיות חדשות" שנקבעו על ידי הממשל האיראני.

הסרטון מסתיים כשהכתב תוהה:

"השאלה כעת היא כיצד נשיא ארה"ב יכול להציל את מדינתו מהמצוקה שהוא עצמו יצר. האם ארגונים בינלאומיים יכולים להתייצב מול התוקפנות של אמריקה? האם הם מסוגלים לגנות אותם?".

התיעוד מהווה תזכורת חדה לכך שטהראן אינה מסתפקת באיומים מילוליים, אלא פועלת בשטח כדי להכתיב חוקי משחק חדשים במים הבינלאומיים. כעת, הספינה וצוותה ממתינים ל"הליכים משפטיים".