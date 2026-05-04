פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הלילה (בין ראשון לשני) פרטים נוספים על מבצע 'חירות' לחידוש התנועה במצר הורמוז, תוך חשיפת היקף הכוחות האדיר שיופעל במסגרת המשימה ההומניטרית.

על פי ההודעה הרשמית, המבצע יכלול ספינות טילים מתקדמות, יותר מ-100 כלי טיס הממריאים מהים ומהיבשה, מערכות בלתי מאוישות רב-תחומיות וכ-15 אלף חיילים שיפעלו באזור. מדובר בהפגנת כוח חסרת תקדים של הצבא האמריקני במזרח התיכון. אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM), הבהיר הלילה כי "תמיכתנו במשימה הגנתית זו חיונית לביטחון האזורי ולכלכלה העולמית, בעודנו גם שומרים על המצור הימי". בהודעה נמסר כי המשימה, בהנחיית הנשיא טראמפ, תתמוך בכלי שיט סוחרים המבקשים לעבור בחופשיות דרך מסדרון הסחר הבינלאומי החיוני. "רבע מסחר הנפט העולמי בים וכמויות משמעותיות של מוצרי דלק ודשנים מועברים דרך המצר", צוין בהודעה, תוך הדגשת החשיבות האסטרטגית של הנתיב הימי.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש כי החל ממחר מדינתו תפתח במבצע לסייע בשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. טראמפ הבהיר כי מדינות מכל רחבי העולם, שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, ביקשו מארצות הברית לעזור בשחרור ספינותיהן.

הנשיא עדכן כי "לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, הודענו למדינות הללו שנלווה את ספינותיהן בבטחה אל מחוץ לנתיבי מים מוגבלים אלו". הוא הוסיף כי התהליך, "פרויקט חופש" (Project Freedom), יחל ביום שני בבוקר לפי שעון המזרח התיכון.

טראמפ הדגיש כי "תנועת הספינות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו שום עוול — הם קורבנות של הנסיבות". לדבריו, "ברבות מהספינות הללו המזון הולך ואוזל, וכך גם כל דבר אחר הנחוץ לצוותים גדולים כדי לשהות על הסיפון באופן בריא ותברואתי".

הנשיא סיים באיום ברור: "אם בדרך כלשהי יתבצעו הפרעות לתהליך הומניטרי זה, יהיה צורך, לצערי, לטפל בהפרעות אלו בכוח". המסר המשולב של סיוע הומניטרי לצד איום צבאי מעיד על המורכבות של המבצע.

המבצע מגיע על רקע המצור האמריקאי המחמיר על איראן, שהביא לעלייה חדה במחירי הנפט העולמיים ולמשבר באספקת הדלק. החשש משיבושים ארוכים באספקה במיצר הורמוז כבר הקפיץ את מחירי הנפט לשיאים של ארבע שנים.

יצוין כי פיקוד המרכז האמריקני שומר על נוכחות צבאית מסיבית במזרח התיכון, כאשר בשבוע שעבר פורסם סרטון הפגנת כוח של כלל הכוחות הגדולים הפרוסים באזור, תוך הבהרה ברורה: "כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב נשארים מוכנים".