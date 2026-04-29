מכה אנושה לאיראן: האמירויות פורשת מליגת הנפט הערבית  

איחוד האמירויות הודיעה רשמית על פרישתה מארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) ומפורום OPEC+, מהלך שייכנס לתוקף ב-1 במאי ומסמן תפנית היסטורית בכלכלת האנרגיה העולמית.

ההחלטה הדרמטית, הגיעה לאחר בחינה מקיפה של אסטרטגיית הייצור הלאומית ומבטאת את שאיפתה של אבו דאבי למצות את פוטנציאל ההפקה שלה באופן עצמאי וללא מגבלות חיצוניות. המהלך צפוי להחליש משמעותית את לכידות הקרטל, שהיה במשך עשורים הכוח המרכזי שקבע את מחירי הנפט בעולם. מה זה ארגון אופ"ק ולמה זה חשוב? ארגון אופ"ק, שנוסד בשנת 1960 על ידי איראן, סעודיה, עיראק, ונצואלה וכווית, פעל כמנגנון שנועד לשלוט במחירי הזהב השחור באמצעות קביעת מכסות ייצור נוקשות לחברותיו. כוחו של הארגון נחרט בזיכרון ההיסטורי העולמי והישראלי במיוחד בשנת 1973, אז הכריז אופ"ק על חרם נפט נגד מדינות שתמכו בישראל במלחמת יום הכיפורים – צעד שהוביל לזינוק של פי ארבעה במחירי הנפט ולמשבר אנרגיה גלובלי.

איחוד האמירויות, שהצטרפה לארגון ב-1967 (באמצעות אבו דאבי), הפכה ברבות השנים ליצרנית השלישית בגודלה בקרטל, אך כעת היא בוחרת לנתק את קשריה עם הגוף שהגביל את צמיחתה הכלכלית.

אז למה עכשיו?

הסיבות לפרישה הדרמטית נעוצות במתיחות גיאופוליטית גוברת.בעוד אופ"ק כופה הגבלות על היקפי השאיבה כדי לשמור על מחירים גבוהים, האמירויות השקיעה מיליארדים בתשתיות ושואפת להגדיל את תפוקתה ל-5 מיליון חביות ביום עד 2027 - יעד שאינו מתיישב עם המכסות שהטיל הארגון.

לצד זאת, המהלך חושף קרע עמוק מול ערב הסעודית, המנהיגה דה-פקטו של הארגון, על רקע יריבות אזורית שכללה עימותים צבאיים בתימן בין כוחות הנתמכים על ידי שתי המדינות ומחלוקות על ההובלה הכלכלית של המפרץ.

התקיפה האיראנית באזור תעשיית הנפט של פוג'יירה, איחוד האמירויות הערביות. ( צילום: רשתות חברתיות )

היבט ביטחוני קריטי נוסף נוגע למלחמה מול איראן, חברה מרכזית באופ"ק, אשר פגעה ישירות במתקני אנרגיה אמירתיים וחוסמת את מצר הורמוז למעבר מיכליות.

באבו דאבי רואים בחומרה את העובדה שהם חברים באותו ארגון עם המדינה המאיימת על ביטחונם הלאומי ופוגעת בנתיבי הסחר שלהם, ומבקרים את התגובה הרפה של יתר מדינות המפרץ לתוקפנות האיראנית. הפרישה מסמלת את תחילת ההתנתקות של האמירויות ממוסדות כלכליים המשתפים פעולה עם המשטר בטהרן.

איך זה משפיע על ישראל?

מבחינת מדינת ישראל, הפרישה של אבו דאבי מסמנת את התגבשותו של ציר אסטרטגי חדש המורכב מארה"ב, ישראל והאמירויות, המוצב אל מול גוש אופ"ק הנחלש. המהלך משקף בראש ובראשונה את רצונה של האמירויות להעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי עם ירושלים ביום שאחרי המלחמה, מסר שהתחזק עם פריסת מערכות "כיפת ברזל" בשטח האמירויות לאחרונה.

עזיבת הקרטל לא רק מחלישה את הלגיטימציה הבינלאומית של איראן, אלא גם נתפסת כניצחון למדיניות החוץ האמריקנית בראשות הנשיא טראמפ, שתקף בעבר את אופ"ק כגוף המנצל את שאר העולם, ובכך מחזקת את מעמדה של ישראל כבעלת ברית מרכזית בתוך האדריכלות האזורית המשתנה.