הפנטגון מזעזע את ארה"ב: פינוי המוקשים ייקח פרק זמן בלתי נתפס

על פי דיווח של ה'וושינגטון פוסט', גורמים בפנטגון מעריכים כי פינוי מוקשים במצרי הורמוז במקרה של עימות רחב היקף עלול להימשך עד חצי שנה.

ההערכה הועברה לגורמים בקונגרס האמריקני כחלק מסקירה ביטחונית שנועדה להציג את האתגרים האפשריים בזירה הימית במפרץ הפרסי. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי ההודעה התקבלה בתסכול בקרב מחוקקים רפובליקנים ודמוקרטים כאחד.

לפי הדיווח, הפעילות לפינוי מוקשים תדרוש שימוש בכוחות ימיים ייעודיים, ספינות לאיתור ונטרול מוקשים, וכן תמיכה אווירית מתמשכת. המורכבות נובעת מהסיכון הגבוה לפעולה באזור צפוף תנועה אסטרטגי כמו מצרי הורמוז, שבו עוברת חלק משמעותי מאספקת הנפט העולמית.

בכתבה צוין כי מדובר בהערכות מבצעיות ולא בהצהרה רשמית פומבית של הפנטגון, אך הן משקפות את רמת המורכבות של תרחיש כזה ואת הזמן הרב שעשוי להידרש לצורך השבת השיט למסלול תקין.

"איראן מחזיקה ביכולות צבאיות גדולות מהצפוי"

במקביל, דיווח של רשת CBS News טוען כי איראן מחזיקה ביכולות צבאיות רבות יותר מכפי שהבית הלבן או הפנטגון מודים בפומבי. כך לפי כמה גורמים אמריקנים המעורים במודיעין בנושא.