שעות ספורות לפני הדלקת אבוקת האור של ל"ג בעומר, ואתרא קדישא מירון נראה כזירת מערכה לוגיסטית ומבצעית. בצל הסערה סביב ביטול ההילולא וההגבלות המחמירות, יצא הצלם דוד כהן לתעד את השטח מקרוב, והתמונות משקפות את המציאות המורכבת.

כבר בדרכים המובילות למירון, המשטרה פרסה חסימות הדוקות המונעות מעבר חופשי, בניסיון לאכוף את צו השטח הצבאי הסגור.

התיעוד המכאוב ביותר מגיע ממתחם 89. המקום, שהיה אמור להכיל את המוני החוגגים והיה ערוך ומוכן עד הפרט האחרון, הפך לאתר עבודות בנסיגה. שם נצפו הפועלים כשהם מקפלים ציוד ומפרקים את כל העבודה הקשה שהושקעה בשבועות האחרונים, בהוראת גורמי הביטחון.

למרות הקיפול בשטחים ההיקפיים, בלב ההר האווירה אחרת. ברחבת הציון נמשכות התפילות, ובמרכז רחבת ההדלקה המרכזית, הכל מוכן לרגע השיא: המדורה של האדמו"ר מבאיאן ניצבת מוכנה לקראת ההדלקה המסורתית הערב, שתפתח את אירועי ההילולא, גם אם במתכונת מצומצמת משמעותית מהרגיל.

בניגוד למאמצי החסימה, המציאות בשטח מלמדת על נחישות הקהל. על פי הדיווחים, רבבות בני אדם כבר שוהים במתחם ההר ובמושב עצמו, לאחר שהגיעו מבעוד מועד. אלפים נוספים עושים כעת את דרכם בדרכים עקלקלות ובין המחסומים, מתוך שאיפה להגיע לציון הרשב"י ביום הילולא.

האם כוחות הביטחון יצליחו לבלום את הזרם והאם ההדלקה הערב תעבור בשלום?