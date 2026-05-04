שעות להילולא: הצצה מהקרב על הר מירון, חסימות המשטרה, פירוק הציוד והרבבות שכבר שוהים במקום

שעות לל"ג בעומר: הצלם דוד כהן במסע תיעוד מיוחד מההר הנצור | המחסומים שנפרסו בצירים, הכאב של פירוק מתחמי הענק ב-89 לאחר שהכל כבר היה ערוך, ומנגד – המדורה של באיאן הממתינה לשריקת הפתיחה | למרות הכל, ההר מתמלא ברבבות | צפו בתיעוד (חרדים)

ערב ל"ג בעומר תשפ"ו במירון (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

שעות ספורות לפני הדלקת אבוקת האור של ל"ג בעומר, ואתרא קדישא מירון נראה כזירת מערכה לוגיסטית ומבצעית. בצל הסערה סביב ביטול ההילולא וההגבלות המחמירות, יצא הצלם דוד כהן לתעד את השטח מקרוב, והתמונות משקפות את המציאות המורכבת.

כבר בדרכים המובילות למירון, המשטרה פרסה חסימות הדוקות המונעות מעבר חופשי, בניסיון לאכוף את צו השטח הצבאי הסגור.

התיעוד המכאוב ביותר מגיע ממתחם 89. המקום, שהיה אמור להכיל את המוני החוגגים והיה ערוך ומוכן עד הפרט האחרון, הפך לאתר עבודות בנסיגה. שם נצפו הפועלים כשהם מקפלים ציוד ומפרקים את כל העבודה הקשה שהושקעה בשבועות האחרונים, בהוראת גורמי הביטחון.

למרות הקיפול בשטחים ההיקפיים, בלב ההר האווירה אחרת. ברחבת הציון נמשכות התפילות, ובמרכז רחבת ההדלקה המרכזית, הכל מוכן לרגע השיא: המדורה של האדמו"ר מבאיאן ניצבת מוכנה לקראת ההדלקה המסורתית הערב, שתפתח את אירועי ההילולא, גם אם במתכונת מצומצמת משמעותית מהרגיל.

בניגוד למאמצי החסימה, המציאות בשטח מלמדת על נחישות הקהל. על פי הדיווחים, רבבות בני אדם כבר שוהים במתחם ההר ובמושב עצמו, לאחר שהגיעו מבעוד מועד. אלפים נוספים עושים כעת את דרכם בדרכים עקלקלות ובין המחסומים, מתוך שאיפה להגיע לציון הרשב"י ביום הילולא.

האם כוחות הביטחון יצליחו לבלום את הזרם והאם ההדלקה הערב תעבור בשלום? "כיכר השבת" ימשיך לעדכן בשידורים חיים ובדיווחים שוטפים לאורך כל היממה.

מוקדם יותר עדכנה משטרת ישראל כי מחוז צפון, אגף התנועה ולוחמי משמר הגבול, סיימו את הפריסה המבצעית בהר מירון.

לפי הודעת המשטרה, "הכוחות פרוסים ברחבי ההר, בדרכים המובילות ליישוב מירון ובכל צירי התנועה הראשיים המובילים למירון, מווסתים ומכוונים תנועה ומונעים כניסת רכבים והולכי רגל בלתי מורשים לאזור היישוב מירון".

הסדרי התנועה העדכניים

חסימות סגורות לכיוון מירון:

  • כביש 89 עין זיתים
  • כביש 89 צומת המועצה האזורית
  • כביש 866 צומת שמאי

חסימות נוספות:

  • כביש 866 צומת פרוד
  • כביש 866 צומת חנניה
  • כביש 89 מחלף אליפלט
  • כביש 89 כיכר צפת
  • צומת ביריה היציאה מצפת
  • כביש 886 דלתון
  • כביש 89 צומת ג׳יש
  • כביש 89 צומת חירם

משטרת ישראל קוראת לציבור "לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם. בצל האיומים הביטחוניים בצפון - הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה".

המשטרה גם מבהירה כי "לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם".

2
להבין שזה משמים! חבל על האמונה
אין עוד מלבדו
1
זה לא מאבק בין החוגגים לבין כוחות הבטחון. זה מאבק בין הגאוותנים שרומסים את ערך ונשמרתם ואת מצות ואהבת לרעך כמוך, לבין הרשויות שמנסות לאזן בין צרכי ההילולא לבין שלום הציבור.
יפעת

